Ticaret Bakanlığı'ndan Google'a Medyum ve Falcı Reklamları Cezası
Google, medyum ve falcı reklamları cezası ile karşı karşıya. Ticaret Bakanlığı, Google reklamlarını aldatma unsuru olarak buldu.
Google'a medyum ve falcı reklamları cezası kesildi. Ticaret Bakanlığı'na bağlı Reklam Kurulu tarafından yapılan son incelemelerde, Google'ın dolandırıcılara ait olan web sitelerini reklam olarak gösterdiği tespit edildi.
Ticaret Bakanlığı'na bağlı Reklam Kurulu komitesi tarafından alınan yeni karar kapsamında Google'a ve Apple'a ayrı ayrı cezalar kesildiği açıklandı. ABD'li yazılım devi Google'a kesilen cezada medyum ve falcı reklamların başrolde olması dikkat çekti.
Google'a medyum ve falcı reklamları cezası kesildi
Reklam Kurulu, Google Aramalar'da görülen medyum ve falcı reklamların kullanıcıları kandırdığını söyleyerek şirketi suçladı. Kurulun açıklamasına göre internet sitesinin arama çubuğunda “medyum” kelimesi aratıldığında dolandırıcılara ait falcılık reklamları çıkıyor.
“canbar büyüsü, nohut büyüsü, bağlama ve aşık etme büyüsü” gibi gerçek olmayan falcılık reklamlarının Google'da bulunmasının ceza unsuru olduğunu söyleyen Ticaret Bakanlığı'na bağlı Reklam Kurulu komitesinin yazılı açıklaması şu şekilde:
Kurulun tespitlerine göre, internet sitesinin arama çubuğunda “medyum” kelimesi aratıldığında arama sonucu olarak sunulan ve reklam olduğu belirtilen, medyumlara ilişkin tanıtımlar yer aldı. Söz konusu tanıtımlarda “canbar büyüsü, nohut büyüsü, bağlama ve aşık etme büyüsü” gibi ifadelere yer verilerek, vatandaşların bu kişilerin iletişim bilgilerine yönlendirildiği belirlendi.
Yapılan incelemeler sonucunda, ifadelerin açıkça Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği’nin “Falcı, medyum, astrolog ve benzerleri tarafından verilen hizmet reklamları ile yasa dışı bahis ve kumar oyunlarının reklamları hiçbir şekilde yapılamaz” hükmüne aykırı olduğu tespit edildi.
Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği’nin kararlarına göre Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti. hakkında 114 bin 326 lira idari para ve söz konusu reklamların kaldırılması gerektiğine karar verildi.
Telegram Kanallarında Reklamlar Görünecek
Telegram kanallarında reklamlar test edilmeye başlandı. Bazı kullanıcılar, test kapsamında dünya çapında oldukça popüler olan anlık mesajlaşma hizmeti üzerinden oluşturulan kanallarda reklam içeren mesajlar görmeye başladı.
Reklam Kurulu komitesi Google'a ek olarak Apple hakkında da bir ceza soruşturması gerçekleştirdi. Televizyonda ve Apple Türkiye isimli YouTube hesabında paylaşılan iPhone 12 reklamının gerçek olmadığı ifade edildi.
iPhone 12 ve ailesi için yayınlanan reklamları “tüketiciyi aldatmaya yönelik” bulan firma, 457 bin 308 lira para cezası ve söz konusu reklamları durdurma cezası ile karşı karşıya kaldı.
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