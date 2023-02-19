Google Meet'e 360 Derece Dönebilen Arka Planlar Eklenecek

İş ve okul toplantılarının vazgeçilmez araçlarından olan Google Meet, yakın zamanda yeni özelliklerle çok daha kullanılabilir ve eğlenceli hale gelecek. Google'ın bir süredir üzerinde çalıştığı bazı arka plan özellikleri, önümüzdeki günlerde Google Meet'e ekleniyor. Bunların içerisinde 360 derece arka plan da yer alıyor.

Google, geçtiğimiz gün bir süredir geliştirdikleri 360 derece arka plan hakkında bazı detaylar paylaştı. Buna göre 360 derece arka plan, şu an için Android ve iOS işletim sistemine sahip cihazlarda kullanılabilir hale geldi.

360 Derece Arka Plan Nasıl Çalışıyor?

Şimdiye kadar en çok kullanılan çevrim içi toplantı uygulamalarından olan Google Meet ve Microsoft Teams'de yapay zeka destekli arka planlara şahit olmuştuk. Bu arka planlar, genelde insan dışındaki bölgelerin çeşitli resim veya hareketli animasyonlar ile kaplanmasından ibaretti. Ancak Google Meet'in yeni güncellemesiyle birlikte arka plan desteği ve gerçekçilik artıyor.

Yeni eklenen 360 derece arka planlar sayesinde kameranızı başka yöne çevirseniz dahi arka plan sizi takip etmeye devam ediyor. Google'ın yayınladığı tanıtım videolarında bir sahilin tümüyle sanal ortama aktarıldığı görülebiliyor. 360 derece arka plan, gerçekçi görüntüyü oluşturmak için telefonlarınızın jiroskop özelliklerinden faydalanıyor.

Şu an için Android ve iOS işletim sistemine sahip cihazlarda kullanılabilir hale gelen 360 derece arka planın önümüzdeki günlerde daha da geliştirileceği belirtiliyor.