Google Meet Android ve iOS İçin Yeni Özellikler Kazandı!

Google, video konferans uygulamasına yeni özellikler kazandırmaya hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz yılın ekim ayında kaldırılan Google Hangouts'un yerini alan uygulamalardan Google Meet Android ve iOS sürümlerini kullanan kişilere yeni özellikler sunmaya hazırlanıyor. Özelliklerle ilgili açıklamasında yapay zeka desteğine başvurulacağına da yer veren Google'ın görüntülü görüşme uygulaması Meet için getireceği özellikler ile ilgili tüm ayrıntılar haberimizde.

Google Meet Android ve iOS İçin Hangi Özellikleri Aldı?

Yeni tip koronavirüs salgını ile beraber kullanım oranında önemli miktarda bir artışın meydana geldiği Google Meet geçtiğimiz haftalarda da arka plan bulanıklaştırma özelliği kazanmıştı. Google Meet kullanıcıları, görüntülü konuşma uygulamasına gelen bu özellikle birlikte arka planda istenmeyen ögeleri hiçbir zahmete girmeden doğrudan bulanıklaştırabiliyor. Google sadece bu özellik ile sınırlı kalmadı ve uygulamaya iki büyük özelliğin daha getirileceğini duyurdu.

Haziran ayında masaüstü sürümü gelen görüntülü görüşme uygulamasının artık gürültü engelleme ve katılım raporları olmak üzere iki yeni özelliği daha bulunuyor. Google Meet'in yeni özelliklerinden ilki yapay zeka tarafınan desteklenen bir özellik olmakla birlikte konuşma esnasında yalnızca konuşan kişinin sesi algılanıyor ve konuşmacının dışındaki seslerin tamamı engelleniyor. Yeni özelliklerinden ikincisi katılım raporları ise kullanıcılara görüntülü görüşme sona erdiğinde ayrıntılı olacak bir şekilde rapor veriyor.

Google'ın gürültü engelleme ve kullanıcılara katılımcılarla ilgili e-posta, isim ve soyisim gibi önemli bilgileri e-posta aracılığı ile gönderen katılım raporu alma özelliği şimdilik bazı ülkelerde kullanıma sunuldu ancak yeni özelliklerin sadece bazı ülkelerde kullanılmaya devam edeceğinin anlamına gelmiyor. Bu özellikler zaman içerisinde daha fazla kullanıcı tarafından kullanılabilecektir.