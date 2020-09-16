Google Meet Arka Plan Bulanıklaştırma Özelliği Kazandı!

Teknoloji devi Google'ın yeni blog yazısında Google Meet kullanıcılarına daha iyi bir deneyim sunacak olan Google Meet arka plan bulanıklaştırma özelliğinin geldiği duyuruldu. Google Meet'in kullanıcıları tarafından uzun bir zamandan beri beklenen özellik artık hesabın kişisel bir hesap olup olmaması fark etmeksizin herkes tarafından kullanılabiliyor. Google'ın video konferans uygulamasının aldığı özellik ile ilgili ayrıntılar haberimizde.

Google Meet Arka Plan Bulanıklaştırma Özelliği Eklendi

Google, kullanıcıların sabırsızlıkla beklediği özelliği görüntülü konuşma uygulamasına sonunda getirdi. Görüntülü görüşme uygulamasının aldığı özellik ile beraber kullanıcılar artık sadece bir işlemin sonucunda arka planda yer alan istenmeyen ögelerin kullanıcının kendisinin ve video konferansa katılan diğer insanların dikkatini dağıtmasına izin vermeyebilecek. Kullanıcılara sunulan bu özellik ile görüntülü görüşme uygulamasının çok daha iyi bir kullanıcı deneyimine sahip olması bekleniyor.

Google Meet'in aldığı özellik varsayılan olarak kapalıdır. Bu, arka planı bulanıklaştırma özelliğini manuel olarak etkinleştirmenizin gerektiği anlamına geliyor. Google Meet ile bir video konferansa katılmanızın gerektiği zamanlarda arka planınızda çok fazla dikkat dağıtıcı öge varsa ve arka planın diğer kişilerin dikkatini çekmesini istemiyorsanız sağ üst köşede yer alan üç noktanın üzerine basabilir ve bulanıklaştırma seçeneğini etkin hale getirebilirsiniz.

Uygulamanın sağ üst köşesindeki üç noktanın üzerine bastıktan sonra önünüze gelen seçeneklerin içerisinde bulanıklaştırmakla ilgili bir seçenek görmüyorsanız endişelenmemelisiniz. Google, arka plan bulanıklaştırma özelliğini aşama aşama sunduğu için sizin cihazınıza henüz gelmemiş olabilir. Google Meet'te kullanılmaya başlanan özelliğin çok yakın bir zamanda tüm cihazlarda kullanılabilir hale gelmesi amaçlanıyor.