Google Meet Gerçek Zamanlı Çeviri Özelliği Kullanıma Sunuldu

Google Meet gerçek zamanlı çeviri özelliği kullanıma sunulmaya başlandı. Kullanıcı deneyimini en üst seviyeye taşıyacak özelliğin şu anda desteklediği diller de açıklandı. Peki, popüler video konferans hizmetinin yeni özelliği nasıl kullanılır? Konuya ilişkin tüm ayrıntılar haberimizde.

Özellikle yeni tip koronavirüs salgını döneminde kullanım oranı ciddi oranda artan Google Meet ile ilgili oldukça önemli bir gelişme yaşandı. Amerika Birleşik Devletleri merkezli yazılım devi Google, popüler video konferans platformu için gerçek zamanlı çeviri özelliğini kullanıma sunmaya başladı.

Yazılım devi, yayımladığı blog yazısında, yeni özelliğin dil yeterliliği engellerini kaldırarak Google Meet üzerinden gerçekleştirilen görüntülü görüşmelerin daha kapsayıcı ve ortak çalışmalara yardımcı olduğunu belirtti.

Google Meet Gerçek Zamanlı Çeviri Nasıl Kullanılır?

Yeni özellik, şu anda yalnızca Google Workspace Business Plus, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Teaching and Learning Upgrade, and Google Workspace for Education Plus abonelerine sunuldu. Dolayısıyla kişisel Google hesabı olanlar özelliğe erişemez.

Kullanıcı deneyimini önemli ölçüde iyileştiren yeni özelliğe erişemiyorsanız endişelenmenize gerek yok çünkü ABD merkezli yazılım devi, gerçek zamanlı çeviri özelliğini kademeli olarak sunmaya başladı. Aktarılan bilgilere göre çeviri özelliği 15 güne kadar görünecektir.

Dikkatleri üzerinde toplamayı başaran yeni özellik, video konferans hizmetinin web ve mobil sürümünde yer alıyor. Söz konusu özelliği kullanabilmek için ilk olarak ayarlar sayfası üzerinden gerçek zamanlı çeviriyi aktif hale getirmeniz gerekiyor.

Tüm dünyada çok büyük bir popülerliğe sahip olan platformun çeviri özelliği şu anda dört adet dil destekliyor. Desteklenen dil sayısının yakında artması bekleniyor. Platform, İngilizce konuşulan toplantılarda İspanyolca, Fransızca, Portekizce ve Almanca alt yazı desteği sunuyor.

Amerika Birleşik Devletleri merkezli yazılım Google, video konferans hizmeti Google Meet'e yeni özellikler ekleyerek kullanıcı deneyimini iyileştirmeyi amaçlıyor. Platformun yeni özelliği yabancı insanlar ile iletişim kurmayı mümkün hale getirecek.

Dünya çapında milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılan Google Meet isimli video konferans hizmetinin yeni özelliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Google Meet gerçek zamanlı çeviri özelliği ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.