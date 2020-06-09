Zoom Alternatifi Google Meet'e Gürültü Engelleme Özelliği Geliyor

Zoom alternatifi video konferans programı Google Meet’e gürültü engelleme özelliğinin geleceğini Nisan ayında öğrenmiştik. Konuşma esnasında arka plan seslerini kaldırmak için faydalı olacak gürültü önleme özelliğinin nasıl çalışacağını gösteren bir video paylaşıldı.

Google Meet (eski adıyla Hangouts Meet), Google’ın Microsoft Teams ve Zoom’a alternatif video konferans programı. Google, Nisan ayında Meet’e uygulama içi gürültü önleme özelliğini getireceklerini duyurmuştu ve şimdi G Suite Ürün Yönetimi Direktörü pozisyonundaki Serge Lachapelle sayesinde bu özelliği gösteren canlı bir demo aldık.

Gürültü giderici özellik arama sırasında konuşma olmayan dış sesleri bastırmak için makine öğrenimini kullanıyor. Videoda Lachapelle, konuşmasını bir yiyecek paketi, kalem ve su bardağı gibi çeşitli öğelerin gürültüsü eşliğinde gerçekleştiriyor. Gürültü giderme özelliğinin nasıl çalışacağını bizlere gösteren Lachapelle, çocuk, evcil hayvan ve elektrikli süpürge gibi ev aletlerinin sesini engellemek için de ideal olduğunu ekliyor.

Hala geliştirilme aşamasında olan özelliğin ses engellemede farklı vokal aralıkları ve insan dışı sesler arasında nasıl ayrım yapabileceği bilinmiyor. Google, Meet için uçtan uca şifreleme sağlıyor ve gerçek gürültü arındırma, arama sırasında Google sunucularında canlı olarak biraz yapılıyor ve kullanıcıya geri gönderiliyor.

Yeni gürültü önleme özelliği bu ay Google Meet’in web istemcisine, ardından Android ve iOS uygulamalarına gelecek.