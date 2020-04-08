Google Meet Hangouts Rekordan Rekora Koşuyor!

Covid-19 nedeni ile milyonlarca kişi evlerinde kalıyorken aile görüşmeleri, arkadaş sohbetleri ve iş toplantıları da dijital ortamlara taşındı. Bu noktada öne çıkan uygulamalardan birisi de Google tarafından sunulan Meet Hangouts oldu. Uygulama, son günlerde yeni kullanıcı sayısı ile rekorlar kırıyor.

Her Gün Yüz Binlerce Kişi

Google tarafından geçtiğimiz saatlerde yapılan açıklamaya göre Meet Hangouts, bünyesine her gün iki milyon kullanıcı ekliyor. İnsanların evde kaldığı sürelerde ailesi, arkadaşları ve meslektaşları ile iletişimde kalmak için yollar aradığını söyleyen şirket, günlük kullanımın ocak ayına göre 25 kat artığını vurguladı.

Google geçtiğimiz aydan bu yana Meet ile sunulan premium abonelik özelliklerini G Suite ve G Suite Education kullanıcılarına ücretsiz olarak sunmaya başladı. Bu özelliklerin arasında 250 katılımcıya kadar görüşme desteği de yer alıyor.

Bu sayede servisin okullar ve geniş ölçekli şirketler tarafından da tercih edildiği söylenebilir.

Peki siz bu süreçte hangi uygulamaları ve servisleri kullanıyorsunuz? Görüşlerinizi hemen aşağıdaki yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.