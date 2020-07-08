Google Meet İndirme Sayısı 100 Milyona Ulaştı!

Yeni tip koronavirüs salgını ile birlikte popüler hale gelen video konferans uygulaması Google Meet indirme sayısı 100 milyona ulaştı. Yalnızca 50 günde indirme sayısını iki katına çıkaran Google Meet 100 milyon indirme sayısı ile büyük bir başarı elde etti.

Google Meet İndirme Sayısı 50 Günde 100 Milyona Ulaştı

Yeni tip koronavirüs salgını sürecinde birçok şirket evden çalışma sistemine geçti ve karantina dönemi başladı. Evden çalışma sistemine geçen çalışanlar, ekip arkadaşları ile toplantıları video konferans platformları üzerinden gerçekleştirdi.

Sevdikleri ile görüntülü olarak iletişim kurmak isteyen insanlar da video konferans uygulamalarını tercih etti. Bu sebeplerden dolayı yeni tip koronavirüs sürecinde video konferans uygulamaları kısa sürede popüler hale geldi.

Örneğin, yeni tip koronavirüs salgını döneminde Zoom'un gelirleri 328.2 milyon dolar yükseldi. Hindistan, Zoom alternatifi JioMeet isimli video konfernas uygulamasını piyasaya sürdü. Google Meet ise salgın döneminde daha büyük bir kitleye hitap edebilmek için ücretli sürümü ücretsiz sunmaya başladı.

Google Meet, ücretsiz sürüm seçeneği ile birlikte kullanıcı sayısında büyük bir artış yaşandı. Yalnızca 50 gün gibi kısa bir sürede indirme sayısını 2 katına çıkararak 100 milyona ulaştı. Google Meet, ücretli sürümünü 30 Eylül tarihine kadar ücretsiz olarak sunmaya devam edecek. İndirme sayısı ile büyük bir başarı elde eden Google Meet, geçtiğimiz ay gürültü engelleme özelliğine de sahip oldu.

