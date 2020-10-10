Google Meet'e Kullanıcı Sınıflandırma Özelliği Geliyor

Google Meet Kullanıcı Sınıflandırma özelliği sayesinde kalabalık ders oturumları daha düzenli bir hale bürünüyor. Öğretmenler, ders oturumlarında ara odalar oluşturabilecek ve üyelerini istediği gibi sınıflandırabilecek.

Kalabalık çevrimiçi dersler sadece öğretmenler için değil, aynı zamada başkalarıyla etkileşim kurmayı isteyen öğrenciler için de çok zor olabilir. Google bu sorunu çözmeye yardımcı olması için kullanıcıları sınıflandırma özelliğini paylaşıyor. Video görüşmeleri sırasında katılımcıları daha küçük gruplara ayırmak mümkün olacak.

Google Meet Kullanıcı Sınıflandırma özelliği nedir?

"Breakout rooms" olarak adlandırılan ara sınıflar sayesinde kalabalık video görüşmeleri küçük sınıflara bölünebilecek. Özellikle ilk aşamada eğitim ve standart enterprise müşterilerine sunulacağını söyleyen Google, tek oturumda 100'e kadar ara odanın oluşturabileceğini dile getirdi.

Katılımcılar odalara rastgele ve eşit sayıda olarak dağıtılacak, ancak gerekirse moderatörler bu grupları manuel olarak düzenleyebilecek. Moderatörler ayrıca tartışmaları izlemek ve odadaki kullanıcıları susturmak amacıyla bir sınıftan diğerine geçiş yapabilecek.

Google Meet'in yeni özelliği halihazırda kullanıma sunuldu ve yakında tüm eğitim müşterileri tarafından kullanılabilecek. Pandemi nedeniyle sanal sınıflar ve toplantılar giderek daha yaygın hale geliyor ve Google, geçtiğimiz birkaç aydır Meet görüntülü görüşmeleri için yeni araçlar geliştirmeye devam ediyor.

ABD'li şirket bu yılın başlarında, görüntülü görüşme hizmetini herkese ücretsiz hale getirmişti. Hatta Android ve iOS'taki Gmail uygulamasıyla birleştirerek daha erişilebilir hale getirmeyi amaçlayan şirket, bir süre önce yapılan duyuruyla Google Meet ücretsiz oturumların bir saatle sınırlı kalacağını belirtti.