Google Meet sınırsız görüntülü görüşme hakkında yeni bir karar alındı. Google, Meet üzerinden yapılan sınırsız görüntülü görüşmeleri uzattığını duyurdu.

Google Meet Sınırsız Görüntülü Görüşme Uzatıldı

Google, 30 Haziran'a kadar ücretsiz hesaplar için Meet'teki sınırsız görüntülü görüşmeleri uzatacağını duyurdu.

Google, Mart ayı sonunda ücretsiz hesaplar tarafından yapılan video görüşmelerine 60 dakikalık bir sınır getirmeyi planlıyordu. Ancak bu süre uzatıldı. 30 Haziran'a kadar, Google Meet'in ücretsiz sürümünü kullanan kullanıcılar, Google'ın sınırsız olarak adlandırdığı 24 saate kadar sesli ve görüntülü görüşme yapabilecek.

Google sınırsız görüntülü görüşmeyi neden uzattığı ile ilgili bir açıklama yapmazken bunun koronavirüs salgını nedeniyle uzatıldığı yorumlanmakta. Yüksek ihtimalle de koronavirüs vaka sayılarının Dünya genelinde artışa geçmesi ve insanların evlerinde kalmaları için böyle bir adım atıldı.

We’re continuing unlimited #GoogleMeet calls (up to 24 hours) in the free version through June 2021 for Gmail accounts → https://t.co/fqBTmoNPBW pic.twitter.com/Ax0fmbRvqr — Google Workspace (@GoogleWorkspace) March 30, 2021

Google Meet Nedir?

Google Meet kısaca Google tarafından geliştirilen görüntülü görüşme servisi. Meet, iş yerinden görüntülü görüşmeye katılmanın sıkıntılarını geçmişte bırakıyor. Bir toplantı oluşturup bağlantıyı paylaşmanız yeterli oluyor. Basit arayüzü ile dikkat çeken servis, hız tarafında da oldukça iyi. Bilgisayarınıza ayrıca ek bir program kurmadan sadece tarayıcı üzerinden görüşmeler yapılıyor ve böylece kolaylık sağlanmış oluyor.

Zoom alternatifi olarak bilenen Google Meet, salgın döneminde oldukça fazla kullanılmakta. Google Meet geçtiğimiz günlerde en çok indirilen uygulamalar listesinin en başlarında yer almayı başarmıştı.

En fazla 30 katılımcının yer alabildiği online toplantıların düzenlendiği uygulamada görüntülü görüşmeler HD kalitede gerçekleşiyor. Toplantıya görüntülü olarak katılmak istemeyenler için de telefon seçeneği düşünülmüş. Son olarak takvime entegre edildiğinden katılacağınız toplantıları detaylarıyla birlikte görebiliyor ve sadece katıl butonuna dokunarak toplantıya katılabiliyorsunuz.

Google Meet'i kullanmak için Gmail'e giriş yapmanız ve sol alt kısımda bulunan "Yeni Toplantı" seçeneğine tıklamanız yeterli oluyor. Yeni toplantı seçeneğine tıkladıktan sonra karşınıza bir katılım linki çıkıyor. Katılım linkini görüntülü görüşmeye katılmasını istediğiniz kişilere göndermeniz gerekmekte. Meet, Android ve iOS cihazlarda da bulunuyor. Böylece bilgisayar başında olmanıza da gerek kalmamış oluyor.