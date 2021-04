Google Meet Sınırsız Görüntülü Görüşme Uzatıldı

Google Meet sınırsız görüntülü görüşme hakkında yeni bir karar alındı. Google, Meet üzerinden yapılan sınırsız görüntülü görüşmeleri uzattığını duyurdu.

Google, 30 Haziran'a kadar ücretsiz hesaplar için Meet'teki sınırsız görüntülü görüşmeleri uzatacağını duyurdu.

Google, Mart ayı sonunda ücretsiz hesaplar tarafından yapılan video görüşmelerine 60 dakikalık bir sınır getirmeyi planlıyordu. Ancak bu süre uzatıldı. 30 Haziran'a kadar, Google Meet'in ücretsiz sürümünü kullanan kullanıcılar, Google'ın sınırsız olarak adlandırdığı 24 saate kadar sesli ve görüntülü görüşme yapabilecek.

Google sınırsız görüntülü görüşmeyi neden uzattığı ile ilgili bir açıklama yapmazken bunun koronavirüs salgını nedeniyle uzatıldığı yorumlanmakta. Yüksek ihtimalle de koronavirüs vaka sayılarının Dünya genelinde artışa geçmesi ve insanların evlerinde kalmaları için böyle bir adım atıldı.

We’re continuing unlimited #GoogleMeet calls (up to 24 hours) in the free version through June 2021 for Gmail accounts → https://t.co/fqBTmoNPBW pic.twitter.com/Ax0fmbRvqr