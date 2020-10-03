Çin'in Wuhan kentinde başlayan yeni tip koronavirüsün dünya geneline yayılması ile birlikte kullanım oranında da önemli artış meydana gelen Google Meet soru cevap ve anket özelliği alıyor. Google G Suite blogunda yayımladığı bir blog yazısında video konferansa katılan kullanıcılar arasındaki etkileşimi artıracak yeni özellikleri duyurdu. Google'ın blog yazısında tanıttığı özellikler ile ilgili merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Google Meet Soru Cevap ve Anket Özelliği Ne Zaman Gelecek?

Özellikle yeni tip koronavirüs salgını ile beraber kullanım oranı önemli ölçüde artan Google Meet, yayımlanan güncellemeler ile beraber kullanıcı deneyimini üst seviyeye taşımayı amaçlıyor. Popüler video konferans uygulaması Google Meet'in yeni özellikleri video konferansa katılan kullanıcılar arasında etkileşimi artıracak ve bu sayede toplantılar daha verimli bir şekilde gerçekleşebilecek.

Google Meet'e gelecek soru-cevap özelliği,video konferans esnasında daha iyi etkileşim kurmanın ve katılımcıların kafasında oluşan soruları pratik bir şekilde aktarabilmesine olanak sağlıyor. Örneğin, öğretmen ve öğrencilerin katıldığı bir video konferansta öğrenciler, soru cevap özelliğini kullanarak öğretmenlerine soru sorabilecek. Böylece video konferans daha verimli olacak. Aynı durum iş toplantıları için de geçerli. Bu sayede video konferans devam ederken aynı zamanda soru sorulabilecek ve sorulan sorular yanıtlanabilecek.

Popüler video konferans uygulaması Google Meet'e gelecek başka bir özellik ise video konferansa katılan kullanıcıların anket oluşturabilmesine ve oluşturulan anketlere oy verebilmesine olanak sağlayacak. Böylece bir video konferansta katılımcılardan gerçek zamanlı olarak geri bildirim alınabilecek. Meet'in gelecek yeni özelliğin özellikle bir konu hakkında fikir alışverişinde bulunmak isteyen kullanıcılara büyük bir faydasının dokunması hedefleniyor.

Google tarafından yayımlanan blog yazısına göre Google Meet soru cevap ve anket özelliği 8 Ekim tarihinden itibaren aşamalı olarak kullanıcıların kullanımına sunulacak. Bu sebepten ötürü yeni özelliklerin gelmesi yaklaşık olarak iki hafta sürebilir. Anket ve soru cevap özelliğinin yalnızca G Suite Essentials, G Suite Business, G Suite Enterprise ve G Suite Enterprise for Education gibi ücretli hesaba sahip olan kullanıcılar tarafından kullanılabilecek.