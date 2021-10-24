Google Meet Toplantı Kurucusunun Yetkileri Artıyor

Google Meet toplantı kurucusunun yetkilerini arttıran yeni bir özellik kullanıma sunulacak. Popüler video konferans hizmetine yeni gelecek özellik kullanıcı deneyimini önemli ölçüde iyileştirecek. Toplantıyı başlatan kişiler, yeni özellik sayesinde katılımcıların mikrofonlarını ve kameralarını devre dışı bırakabilecek.

Google Meet Toplantı Kurucusunun Yeni Yetkileri Neler?

Amerika Birleşik Devletleri merkezli yazılım devi, Google Meet isimli video konferans hizmeti için yeni özellikler üzerinde çalışmaya devam ediyor. Şirket, platforma yeni özellikler ekleyerek kullanıcı deneyimini en üst seviyeye taşımayı amaçlıyor.

Şirket tarafından duyurulan yeni özellik sayesinde toplantı kurucuları, katılımcıların kameralarını ve mikrofonlarını kapatabilecek. Bu kişiler, toplantı esnasında kameralarını ve mikrofonlarını açmak istese dahi açamayacak.

Video konferans hizmetine gelecek söz konusu özellik, özellikle bazı kullanıcıların toplantıların akışını olumsuz yönde etkilemesinin önüne geçecek. Şu anda tüm Google Workspace kullanıcılarına sunulan yeni özellik, tüm kullanıcıların kullanıma kademeli olarak sunulacak. Özelliğin 15 gün içerisinde herkese sunulması bekleniyor.

Kullanıcı deneyimini önemli ölçüde iyileştirecek özellik mobil ve web platformlarında kullanıma sunulacak. Android cihazının sürümü en az 6.0, iOS cihazının sürümü ise en az 12 olması gerekiyor. Ayrıca Meet ya da Gmail uygulamasının da en son sürüme sahip olduğundan emin olun.

Google Meet Gerçek Zamanlı Çeviri Özelliğine Kavuşuyor

ABD merkezli yazılım devi Google, geçtiğimiz haftalarda popüler video konferans platformu için gerçek zamanlı çeviri özelliğini test etmeye başladıklarını duyurmuştu. Gerçek zamanlı çeviri özelliği, konuşulan bir dili farklı bir dilde alt yazılara çevirerek görüntülü görüşmeye katılan katılımcıların daha iyi iletişim kurmasına olanak sağlayacak.

Beta test sürecindeki özellik İngilizce konuşulan toplantılarda İspanyolca, Fransızca, Portekizce ve Almanca alt yazı desteği sunuyor. Özelliğin yakında çok daha fazla dili destekleyeceği tahmin ediliyor. Gerçek zamanlı çeviri özelliğinin beta test süreci sorunsuz bir şekilde tamamlandığı takdirde tüm kullanıcılar için sunulacaktır.

Çeviri özelliğinin tüm kullanıcılar için tam olarak hangi tarihte sunulacağı ise henüz bilinmiyor. Şirket, özelliğe ilişkin yaptığı açıklamada, "Gerçek zamanlı çeviri özelliği, Google Meet üzerinden gerçekleşen görüntülü görüşmelerin daha küresel, kapsayıcı ve etkili olmasına yardımcı olacak" ifadelerine yer vermişti.