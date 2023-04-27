Google Meet, Ücretli Aboneleri İçin Yeni Bir Güncelleme Getirdi!

Google, ücretli Meet abonesi olan kullanıcılar için yeni bir geliştirme yaptı. Yapılan geliştirme, seçkin Workspace ve Google One kullanıcıları tarafından kullanılabilecek.

Sadece Google Meet'in web tabanlı sürümün geçerli olacak 1080p çözünürlüklü görüntülü arama, bilgisayarın web kamerasının da bu çözünürlüğü desteklemesi ile kolay bir şekilde kullanılabilecek.

Aynı zamanda Google, 1080p video göndermek için ek bant genişliği gerektiğinin de altını çiziyor. Kısıtlı olması durumunda çözünürlüğün otomatik olarak ayarlanacağı da belirtiliyor.

Yüksek Çözünürlüklü Görüntülü Arama Yapılabiliyor

Yüksek çözünürlükte görüntülü arama yapılmak istendiği zaman kolay birkaç hamle ile ayar yapılabiliyor. Video akışının sağ üst köşesindeki üç nokta seçilerek, "HD videoyu aç" butonuna tıklanarak etkinleştirme işlemi tamamlanıyor.

Daha önce sadece 720p ve altındaki çözünürlük oranları ile yapılan görüntülü arama devam sona eriyor. Toplantıdaki diğer kişileri artık daha net görebilme fırsatı doğuyor. Zoom ve Microsoft Teams gibi diğer hizmetler zaten 1080p çözünürlükteki aramaları destekliyordu.

Google geç kalmış olsa da bu konuda kullanıcılarının istek ve ihtiyaçlarına nihayet yanıt vermiş oldu.

1080p Görüntülü Arama Yapabilecek Kullanıcılar

Workspace Business Standard

Business Plus

Enterprise Starter

Enterprise Standard

Enterprise Plus

the Teaching and Learning Upgrade

Education Plus

Enterprise Essentials

Frontline

En az 2 TB depolama alanına sahip Google One planı

Yukarıdaki planlara sahip olan kullanıcılar özellikten faydalanabilecekler. Google Meet'i ücretsiz kullananlar için hayal kırıklığı yaratabilecek olan bu yeni geliştirme, önümüzdeki süreçte belki de tüm kullanıcılar için geçerli olabilir.