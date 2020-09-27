Google Meet Ücretsiz Konferans Süresi Yeniden Kısaltılıyor

Google, nisan ayında hizmete açılan Google Meet ücretsiz konferans süresi için yeni bir karar aldı. 30 Eylül'e kadar konferansların ücretsiz olacağı Google Meet'te süre kısıtlamaları yolda.

Google Meet nisan ayından beri tüm kullanıcılar için ücretsiz. Ancak Google, Meet'in sınırsız uzunluktaki toplantılarının yalnızca 30 Eylül'e kadar süreceğini ve bu son tarihin hızla yaklaştığını söyledi.

30 Eylül'den sonra Meet'in ücretsiz sürümleri yalnızca 60 dakikalık konferanslarla sınırlı olacak. Bildiğiniz üzere Nisan ayında herhangi bir kullanıcının 100'e kadar katılımcıyla ücretsiz toplantı oluşturmasına ve süresiz sohbet etmesine izin verilmişti. Fakat şirketin promosyonu uzatmayı planlamadığını bildirdi.

Google Meet ücretsiz konferans süresi kaç dakika?

Pandemi dönemini fırsat bilerek G Suite - G Suite for Education fırsatlarını ücretsiz hale getiren ve Google Meet'i kullanıcılara ücretsiz bir şekilde sunan Google, 30 Eylül itibarıyla eski sınırlarına dönecek.

Ayrıca 250 katılımcıya kadar toplantı, tek bir oturumda 100.000 kişiye kadar canlı yayın ve toplantı kayıtlarını Google Drive'a kaydetme özelliği artık ücretsiz kullanıcılar tarafından kullanılamayacak.

En iyi ücretsiz video konferans uygulaması

Google Meet, koronavirüs salgınının dünyaya yayılmasıyla gerçek patlama yaşayan ücretsiz video konferans hizmetlerinden yalnızca biri. Zoom, yalnızca Nisan 2020'de 300 milyon günlük katılımcıyla pazar lideri ancak Google Meet ise 100 milyon günlük kullanıcıya ulaşarak pazarda önemli yer kaplıyor.