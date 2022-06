Google Görüntülü Aramalar İçin Meet ve Duo Uygulamalarını Birleştirdi

Google bugün görüntülü arama uygulamalarından ikisi olan Duo ve Meet'i tek bir platformda birleştirdiğini duyurdu. Çok yakında, yalnızca Google Meet uygulaması olacak ve Google, kullanıcıların hayatlarındaki hemen hemen her şey için ihtiyaç duydukları arama uygulaması olabileceğini umuyor.

Google, her iki uygulamayı da bir araya getirerek, modern iletişim araçlarını rahatsız eden bazı sorunları çözebileceğini umuyor. Google Workspace'in başkanı Javier Soltero konuyla ilgili şu açıklamalarda bulunuyor:

"Gerçekten önemli olan, insanların hangi aracı, hangi amaçla, hangi koşullarda kullanacaklarını nasıl seçeceklerini anlamak. Dijital yaşamlarımız, her biri kendi kuralları ve normları ve iletişim listesi olan, bazıları iş amaçlı ve bazıları kişisel olan milyonlarca farklı sohbet uygulamasıyla dolu. Google, tüm bunları bir araya getirmek için Gmail adreslerini ve telefon numaralarını kullanabileceğini umuyor. Size bu şekilde ulaşabilmek gerçekten önemli ve güçlü. Daha sonra, tüm bu farklı kimlikleri yönetmek ve sonuçlarıyla başa çıkmak yerine, size ulaşılmasını isteyip istemediğinize karar vermenize izin vereceğiz."

Uygulamaları Birbirine Karıştırmak İyi Bir Fikir mi?

Soltero, Google'daki görev süresinin çoğunda bu "erişilebilirlik" niyetinden sürekli bahsetti ve bu, Google'ın iletişim uygulamalarını diğer pek çok hizmetine entegre etmesine yol açtı. Bu iyi bir hedef ancak bir bedeli var: her şeye her şeyi ekleyerek birbirine karıştırmak. Bu eylemler Google'ın bazı hizmetlerini karmaşık hâle getirdi. Artık her yerden bir toplantı başlatabilirsiniz ama... bunu gerçekten istiyor musunuz? İletişim tercihlerinizi düzene koymak iyi bir fikir ancak her şeyi gelişigüzel bir şekilde bir araya getirmek pek de işe yaramayabilir.

Özellikle son birkaç yılda Meet, her türlü toplantı ve grup sohbeti için güçlü bir platform hâline gelirken, Duo daha çok bir mesajlaşma uygulaması olarak kaldı. Google, gelecekte Duo'nun tüm özelliklerini Meet'e getireceğine söz veriyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.