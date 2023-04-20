Google Meet'in Yeni Özelliği Toplantılara Dikkatinizi Vermenizi Sağlayacak

Geçtiğimiz günlerde Google, tüketici odaklı Google Duo uygulaması ile kurumsal odaklı Google Meet uygulamasını birleştirerek tüm video ihtiyaçlarınız için Google Meet adında tek bir uygulama oluşturma planını tamamladı. Geçtiğimiz günlerde ise Google, kullanıcılardan Meet (orijinal) uygulamasını Android ve iOS cihazlarından silmelerini istediğini aktarmıştı. Google şimdi de bir video konferanstaki Meet kullanıcılarının toplantı sırasında diğer katılımcılardan gelen video akışını kapatmalarına izin verdiğini duyurdu.

Peki birisi bunu neden yapmak istesin? Belki de parçası olduğunuz video konferansta belirli katılımcılara odaklanmak istiyorsunuzdur. Belki de toplantıyı sunan kişiyi dinlemek istiyorsunuzdur ya da başka bir katılımcı tüm dikkatinizi söylenenlere ve gösterilenlere vermenizi engelliyordur. Ya da belki aylık bir veri planınız vardır ve bir Google Meet video konferansı tarafından tüketilen veri miktarını azaltmak istiyorsunuzdur.

Google Meet'te Artık Sadece Bir Kişinin Video Akışına Odaklanmak Mümkün

Sebebiniz her ne olursa olsun artık belirli katılımcıların video akışlarını kapatabilirsiniz ve en iyisi de bunu asla bilmeyecek olmalarından geçiyor. Bu özellik artık masaüstü ve mobil cihazlarda kullanılabilecek.

Bir Google Meet toplantısına mobil bir cihaz üzerinden katılıyorsanız, "Yalnızca ses" seçeneğini seçerek içerik sunanlar dışındaki tüm video akışları kapatabilirsiniz. Masaüstünde, aşağıdaki talimatları izleyerek kapatmak istediğiniz video akışlarını seçebilirsiniz:

Bir Google Meet konferansında (yine masaüstünde), Kişiler panelini açın.

Belirli bir katılımcının yanındaki üç noktalı menüye dokunun ve "İzleme" seçeneğini belirleyin.

Videoyu tekrar açmak için üç noktalı menüden "İzlemeye Başla"yı seçin.

Yeni özellik dün kullanıma sunulmaya başlandı ve Google stabil performans vermesinin yaklaşık 15 gün sürebileceğini belirtiyor.