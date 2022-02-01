Google Mesajlar, iMessage Tepkilerini Kullanıma Sunmaya Başladı

Apple’ın 2011 yılında hayata geçirdiği iMessage uygulaması, Apple kullanıcıları tarafından büyük ilgi görüyor. Ancak bu uygulama yalnızca Apple ekosistemindeki iPhone, iPad ve Mac gibi cihazlarda kullanılabiliyor. Geçtiğimiz haftalarda Google’ın Platformlar ve Ekosistemlerden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Hiroshi Lockheimer, iMessage’ın Android ile uyumlu olmamasına tepki göstermişti.

Lockheimer, iMessage sistemini Android ile uyumlu hale getirmek için Apple’a iş birliği çağrısında bulunmuştu.

Apple’ın kendi ekosistemi içerisinde sorunsuz bir şekilde çalışan bu uygulamayı ‘samimiyetsizlik’ olarak değerlendiren Lockheimer’ın tepkisinin ardından Google’dan bir adım geldi. Google Mesajlar, Android kullanıcıları için iMessage tepkilerini beta olarak kullanıcılarına sunmaya başladı.

Beta uygulaması, Android telefona iMessage’dan gelen tepkileri sisteme uygun bir hale dönüştürüyor. Bu sayede, iMessage’dan gelen tepkiler bir metin sürümü yerine iOS’tan iOS’a giden bir deneyime benzer şekilde görünüyor.

Emojiler Aynı Olmayacak

Bu yeni sistem entegrasyonuyla birlikte, Android kullanıcılar iOS kullanıcıları gibi deneyim yaşayacak. Ancak Google, emoji çevirilerinde kendine özel bir değişiklik yaptı. Buna göre iMessage’dan gelen ‘Kalp’ emojisi ‘Kalp Gözlü Gülen Yüz’, ‘Haha’ emojisisi ‘Sevinç Gözyaşlarıyla Yüzleşmek’ olarak gelecek. ‘Ünlem işaretleri’, ‘Ağız Açık Yüz’ olurken, soru işareti ise ‘Düşünen Yüz’ olacak.

iMessage Tepkileri Nasıl Aktif Edilir?

Bu yeni dönüştürme işlemi Android telefonlarda varsayılan olarak etkin halde geliyor ancak kapatmak isteyen kişiler ‘Ayarlar > Gelişmiş' kısmından ‘iPhone tepkilerini emoji olarak göster’i manuel olarak kapatabilir.

Bunun yanında gelen bir tepkiye dokunduğunuzda Google, grup konuşmaları için kullanışlı olan emoji ve gönderen adının daha büyük bir görünümüyle ‘iPhone'dan çevrildiğini’ açıklayan bir uyarı da ekliyor. Uygulama Beta aşamasında olduğu için tüm kullanıcılar erişemiyor. iMessage reaksiyonları şu an için yalnızca Pixel 6 Pro’da kullanılabiliyor.