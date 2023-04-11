Google Mesajlar'a İnternet Dostu Bir Özellik Geliyor

9to5Google, Google Mesajlar'ın ayarlar menüsünde yeni bir "Fotoğrafları daha hızlı gönder" özelliği tespit etti. Özelliğin açıklamasında "Daha hızlı gönderme için çözünürlük azaltılır" diye belirtiliyor. Bu seçeneği açtığınızda, daha düşük çözünürlüklü bir görüntünün daha hızlı iletilmesi karşılığında Zengin İletişim Hizmetleri (RCS) aracılığıyla daha yüksek çözünürlüklü fotoğraf paylaşımınızdan vazgeçmiş oluyorsunuz. SMS zaten düşük çözünürlüklü görüntüler paylaştığından, bu geçiş RCS kullanıcıları için yalnızca düşük veri hızlarına sahip bölgelerde geçerli olacak.

RCS, Google'ın mesajlaşma platformunu kullanan iki Android kullanıcısının daha büyük karakter sınırları ve uçtan uca şifreleme ile mesaj paylaşmasına olanak tanıyan bir nevi iMessage alternatifidir. Daha yüksek çözünürlüklü resimler ve videolar gönderilebiliyor ve okundu bilgisi ve yazma göstergeleri gibi özellikler de bulunuyor.

"Fotoğrafları Daha Hızlı Gönder" Özelliği Nasıl Çalışacak?

"Fotoğrafları daha hızlı gönder" seçeneğinin, mobil veri hızlarının daha yavaş olduğu bölgelerde kullanılması bekleniyor. Bu durumlarda özellik etkinleştirilirse daha düşük çözünürlüklü bir görüntü göndermek, bir fotoğrafın daha hızlı teslim edilmesini sağlayacak.

Bu özellik henüz tüm Google Mesajlar kullanıcılarına sunulmadı. "Fotoğrafları daha hızlı gönder" seçeneğinin telefonunuzda mevcut olup olmadığını görmek için Google Mesajlar uygulamasını açın ve ekranın üst kısmındaki arama alanının sağ tarafındaki profil resmine dokunun. Mesaj ayarlarına girin ve üstten aşağıya doğru beşinci sırada "Fotoğrafları daha hızlı gönder seçeneği"ni göreceksiniz. Bu özellik varsayılan olarak açık olacak.

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