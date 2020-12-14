Google Mesajlar Web Sürümüne Tepkiler Geldi!

Dünyanın dört bir yanındaki internet kullanıcılarının gözünde en büyük şirketlerden biri olan Google, popüler mesajlaşma uygulamasının web sürümüne yeni bir özellik getirdi. Google mesajlar web sürümünde artık popüler mesajlaşma uygulamalarında da yer alan “tepkiler özelliği” kullanılabiliyor. İnternet kullanıcıları, Google’ın kullanıma sunduğu bu özellik sayesinde kendilerine gelen mesajlara yazmakla zaman kaybetmek yerine doğrudan tepki verebilir.

Google’ın popüler mesajlaşma uygulamasına getirmiş olduğu yeni özellik, insanlarla mesajlaşmak için uygulamanın web sürümünü kullanan internet kullanıcılarının mesajlara yanıt vermek için uzun bir metin yazmak yerine o mesaj hakkında neler hissettiğini göstermek için tepkiler özelliğini kullanabilir. Mesajlara yanıt vermek için uzun metin yazmak yerine tepkiler özelliğini kullanmak isteyen kullanıcılar söz konusu özelliği bire bir veya grup sohbetlerinde kullanabilir.

Google’ın tepkiler özelliği şimdilik toplamda yedi emoji içeriyor. Bu emojilerin içinde “beğendim”, “beğenmedim”, “kızgın surat”, “üzgün surat”, “şaşıran surat”, “gülen surat” ve “kalpli göz” emojileri bulunuyor. Bu tepki özelliğinin daha önce Android işletim sistemli akıllı telefon sahiplerinin kullanıma sunulduğunu hatırlatmakta fayda var. Android kullanıcıları tarafından uzunca bir süredir kullanılan tepkiler artık uygulamanın web sürümünü kullanan kişiler tarafından da kullanılabiliyor.

Google Mesajlar Web Tepkiler Özelliği Nasıl Kullanılır?

Bu özelliğin uzun mesajlar yazmak veya her seferinde bir şeyler yazmak zorunda hissetmekten kurtulmak isteyenler için birebir bir özellik olduğunu söylemek mümkün. Başkalarının mesajlarına tepki verebileceğiniz gibi, başkaları da sizin mesajlarınıza tepki verebilir. Buna ek olarak bir mesaja yalnızca bir tane tepki verme hakkınız var. Bir mesaja ikinci kez tepki vermeye çalıştığınız zaman ilk tepkiniz geçersiz kılınarak kaybolur ve ikinci tepkiniz gösterilmeye başlanır.

Bu özelliği kullanmaya başlamak için herhangi bir güncelleme yapmanıza gerek yoktur. Uygulamanın web sürümüne girip oturum açabilir ve tepki göndermek istediğiniz mesajın olduğu sohbeti açabilirsiniz. Mesajın olduğu sohbeti açtıktan sonra tepki bırakmak istediğiniz mesajın yanında yer alan simgenin üzerine tıklamanız yeterlidir. Tepki bırakmak istediğiniz mesajın yanındaki simgenin üzerine tıkladığınızda tepkiler kısmı açılacaktır. Mesajın üzerinde açılan tepkilerden herhangi birinin üstüne tıklamanız yeterli olacaktır.