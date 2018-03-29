Google, Milyarlarca Dolar Tazminat Ödeyecek

Google, Android işletim sistemini geliştirme sürecinde Java programlama dilini kullanmıştı. Bundan dolayı Java programlama dilinin sahibi olan Oracle firması, Google’a telif hakkı ihlali yaptığı gerekçesiyle geçtiğimiz yıllarda tazminat davası açmıştı ve dava sonrasında da temyiz süreci başlamıştı. Bir süredir devam eden temyiz süreci sonuçlandı ve Google’ın, Oracle’a tazminat ödemesine karar verildi.

Aslında Oracle'ın San Francisco Federal Mahkemesine açtığı bu davada, jürinin 2016'da aldığı karar tazminata gerek bulunmadığı yönündeydi. Google, Android işletim sisteminin geliştirilmesi sırasında Java programlama dilini kullandıklarını ancak bunun adil kullanım koşulları çerçevesinde yapıldığını belirterek bir savunma yapmıştı. 2016 yılında görülen bu davada mahkeme, Google’ı haklı bulmuş ve tazminata gerek olmadığına hükmetmişti.

Ancak bu karardan memnun olmayan Amerikan teknoloji şirketi Oracle, Google’a karşı açtığı telif hakkı davasını temyize götürmeye karar verdi. Bir süredir devam eden temyiz sürecinin sonunda, Washington'daki Federal Temyiz Mahkemesi dün verdiği kararda, Google'ın Android işletim sistemini geliştirme sürecinde, Java programlama arayüzlerini (APİ) kullanarak Oracle'ın telif haklarını ihlal ettiğine hükmetti. Washington'daki Federal Temyiz Mahkemesi’nin verdiği bu karar, federal mahkemenin daha önce verdiği hükmü tersine çevirerek Google'ı tazminat ödemeye mahkum etti. Buna göre dava, tazminat miktarına karar verilmesi için federal mahkemeye geri dönecek.

Google’ın, Oracle’a tazminat olarak ödeyeceği miktar henüz belirlenmedi ancak Oracle, Google’a açtığı telif hakkı davasının başlangıcında Google’dan 9 milyar dolar tazminat talep ediyordu. Bu nedenle Google’ın milyar dolarlar seviyesinde bir tazminat ödemesine neredeyse kesin gözüyle bakılıyor.