Dava Sonuçlandı: Google'a Milyonlarca Dolarlık Yeni Ceza!

Google'ın bu hafta içinde imzaladığı ikinci multi-milyon dolarlık yasal anlaşmada teknoloji devi, konum takibi ile ilgili bir davayı çözmek için 39.9 milyon dolar ödeyecek. Google, kullanıcıları konum verileri üzerinde kontrol sahibi olduklarına inandırarak kandırdığı iddiaları üzerine Washington eyaletine bu tutarı ödeyecek.

Eyaletin iddialarına göre Google, kullanıcılarının telefonlarında ve diğer cihazlarında konum takibini devre dışı bıraktıklarında bile konum verilerini toplayabiliyor ve bunlardan kâr elde edebiliyordu. Eyalet bu durumu kullanıcı mahremiyetinin ihlali olarak nitelendiriyor.

Reuters, Çarşamba günü King County Yüksek Mahkemesi'nde bir rıza kararnamesi sunulduğunu bildirdi. Buna göre Google'ın kullanıcıları nasıl izlediği konusunda daha şeffaf olması ve "Konum Teknolojilerini" açıklayan ayrıntılı bir web sayfası sunması gerekiyor.

Google Konum Takibi Nedeniyle 39.9 Milyon Dolar Cezaya Çarptırıldı

Google uzlaşmayı kabul etmiş olsa da kesin bir dille iddiaları reddetti.

Arizona eyaleti de geçtiğimiz yıl Google ile benzer bir uzlaşmaya varmıştı. Eyalet, Google'a takip uygulamaları nedeniyle dava açmış ve dava Mountain View şirketinin 85 milyon dolar ödemesiyle sonuçlanmıştı.

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