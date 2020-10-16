Google, Mırıldanma ile Şarkıların Adını Bulan Yeni Özelliğini Duyurdu

Google artık melodisini mırıldanarak veya ıslık çalarak size bir şarkının adını söylemesini sağlayabilecek. Şirket SearchOn 2020 etkinliğinde yeni özelliklerini duyurdu. Bu özelliklerden bir tanesi de mırıldanarak / ıslık çalarak şarkının adını bulma özelliği.

Mırıldanarak Şarkının Adını Bulmak Hiç Bu Kadar Kolay Olmamıştı

Kafanıza bir şarkı taktıysanız, ancak kelimeleri veya sanatçıyı bilmiyorsanız mırıldanarak o şarkıyı kolayca bulabilirsiniz. Google mobil uygulamalarına bir "mırıldanarak arama" özelliği ekledi. Bu özellik sayesinde adını bilmediğiniz şarkıyı mırıldandığınızda şarkı kısa sürede kolayca bulunuyor.

Özelliği kullanmak oldukça basit. Mobil cihazınızda Google uygulamasının en son sürümünü açın veya Google Arama widget'ınızı bulun, mikrofon simgesine dokunun ve "bu şarkı nedir?" sorusunu sorun veya "Bir şarkı ara" düğmesini tıklayın. Sonra 10-15 saniye mırıldanmaya başlayın. Mırıldandıktan sonra, makine öğrenimi algoritması olası şarkı eşleşmelerini belirlemeye yardımcı oluyor ve karşınıza sunuyor.

Hemen aşağıdan özelliğin videosunu izleyebilirsiniz.

Bu özellik şu anda iOS'ta İngilizce ve Android'de 20'den fazla dilde mevcut. Google özelliği gelecekte daha da genişletmeyi planladığını açıkladı.

İyi Hoş Ama Bu Özellik Nasıl Çalışıyor?

Google özelliğin nasıl çalıştığı hakkında açıklamalarda bulundu. Google tarafından yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi:

"Aramaya bir melodi mırıldandığınızda, makine öğrenimi modellerimiz sesi şarkının melodisini temsil eden sayı tabanlı bir diziye dönüştürür. Modellerimiz, şarkı söyleyen, ıslık çalan veya uğultu yapan insanların yanı sıra stüdyo kayıtları da dahil olmak üzere çeşitli kaynaklara göre şarkıları tanımlamak üzere eğitilmiştir. Algoritmalar, eşlik eden enstrümanlar ve sesin tını ve tonu gibi diğer tüm ayrıntıları da ortadan kaldırır.

Elimizde kalan şey, şarkının sayıya dayalı sıralaması veya parmak izidir. Bu dizileri dünyanın dört bir yanından binlerce şarkıyla karşılaştırıyor ve olası eşleşmeleri gerçek zamanlı olarak belirliyoruz."

Sizler yeni özellik hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlardan görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!