Google Mobil Oyun Kazançlarını Kaybetmemek İçin Kesenin Ağzını Açmış

Google'ın mobil oyun kazançlarının sürekliliğinin korunması için kesenin ağzını açtığı ortaya çıktı. Epic Games ile yazılım devi Google arasında devam eden dava sırasında elde edilen bilgiler, Google'ın uygulama ve oyun geliştiricilerinin üçüncü taraf uygulama mağazalarına gitmemesi için yüz milyonlarca dolarlık teşvik planının da gün yüzüne çıkmasına yol açtı.

Google, paylaşılan bilgilere göre ilk olarak "Project Hug" olarak adlandırılan programı ile takip edilme riski altında olduğunu düşündüğü 20'den fazla en iyi uygulama/oyun geliştiricisi ile yüz milyonlarca dolarlık gizli anlaşma yaptı. Bu, Epic Games'in mobil oyun sektörü üzerindeki etkisini sınırlamak için atılan önemli bir adımdı.

Epic Games, Fortnite oyununu 2018 yılında Android işletim sistemli akıllı telefon kullanıcıları ile buluşturmuş ancak oyunu çoğu Android kullanıcısının uygulama veya oyun indirmek için bir numaralı tercihi olan Play Store'un dışında yayımlamıştı. Bu, oyuncuların Fortnite'ı Play Store dışında bir yerden yüklemek zorunda olduğu anlamına geliyordu.

Şirketin bunu yapmasının en önemli sebebi, Google'ın yüzde 30'luk komisyon ücreti kesintisinin önüne geçmekti ama oyunu Nisan 2020'de Play Store'a getirdi. Oyunun Play Store'dan indirebildiği süre, tahmin edilebileceği üzere çok kısa oldu.

Epic Games, Play Store'un kesintisinden kurtulmak için yeni bir ödeme yöntemini kullanıma sunmasının ardından Fortnite Ağustos 2020'de Play Store'dan kaldırıldı. Benzer bir adım, Apple'dan da geldi. Apple, Fortnite'ın iOS sürümünü alternatif ödeme yöntemi kullanılmasından ötürü App Store'dan kaldırıldı. Fortnite'ın geliştiricisi Epic, atılan adımların ardından her iki şirkete de dava açtı.

Google'dan Mobil Oyun Kazançlarının Dağılmasını Engelleyecek Yöntem

Epic'in yeni şikâyeti, Google Play'in ekibi tarafından hazırlanan ve Epic Games'in Samsung gibi teknoloji şirketleri ile rakip bir uygulama mağazasının akıllı telefonlarda önceden yüklü bir şekilde sunulması için anlaşma yapabileceği yönündeki endişelerini yansıtan 2019'daki bir raporun detaylarını ortaya çıkarıyor.

Ekibin endişesi, Epic'in PC'de olduğu gibi oyun mağazasında geliştiricilere daha düşük bir komisyon ücreti sunarak geliştiricileri kazanma ihtimalinden kaynaklanıyordu. Raporda şirketin başarılı olması halinde rakip uygulama mağazasının Android kullanıcılarını Play Store'dan uzaklaşabileceğinin üzerinde duruldu.

Tahminlere göre Android'de başarılı olmuş bir Epic Games mağazası, Google'ın 2022 yılına kadar 350 milyon ila 1,4 milyar dolar kaybetmesine yol açabilirdi. Amazon ya da Samsung gibi diğer uygulama mağazalara da benzer bir ilgi artışı olursa şirketin zararı 1 milyar dolardan 6 milyar dolara katlanabilirdi.

Rapor, Google'ın Project Hug ile amacına ulaşmış olduğunu ortaya çıkardı. Google, 2020 yılının sonunda Activision Blizzard da dahil olmak üzere çoğu mobil oyun ve uygulama geliştiricisini Play Store'da tutmak ve mobil oyun kazançlarını korumak için anlaşma imzaladı.