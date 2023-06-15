Google Video Kalitesinin Sırrını Açıkladı: Nest Cam ve Doorbell HDR

Google Nest Cam, ürün değerlendirmelerinde yer alan eleştirileri dikkate alarak soluk renk ve video kalitesi hakkında iyileştirme kararı aldı. Google, pille çalışan Nest Cam ve HDR'nin eksikliklerini giderecek "diğer görüntü kalitesi geliştirmeleri" adını verdiği yeni bir güncellemenin ayrıntılarını paylaştı.

Google Kamera Teknolojisinde Adından Söz Ettirmeye Başladı

Teknoloji devi Google, daha gelişmiş bir otomatik pozlama kontrolü (AEC) algoritması ile HDR performansını geliştirecek. Bazı mekanlarda yaşanan video kayıt sorunlarını ise çoklu pozlamadan yaşanan hesaplama sorununu çözerek düzeltmeyi planlıyor.

Modern teknolojik sistemlere sahip Nest Cam Yüksek Dinamik Aralık (HDR) sayesinde, koyu gölgelerin ve parlak vurguların olduğu ortamlarda bile ince nüansları görmeyi sağlar. Getirilen güncelleme ile HDR özelliğine sahip kamera çok sayıda poz yakalar ve daha iyi bir dinamik aralık oluşturmak için en uygun tek bir video karesinde birleştirir.

Google, yaptığı güncelleme ile görüntülerin geliştirilmiş yerel kontrastlarında iyileştirmeye gidere ideal koşullarda değişikliklerin ortam parlaklığına ve gölge durumuna bakılmaksızın net bir şekilde gözükeceğini belirtti.