Google '.new' Uzantısını Duyurdu

Google işletmelerin kullanıcılar ile etkileşim kurmasını kolaylaştırmayı hedefleyen '.new' uzantısının duyurusunu gerçekleştirdi.

Google '.new' Ne İşe Yarıyor, Kimler Alabilir?

Kullanıcıların platform ve işletmeler ile daha etkileşimli bir yapıya bürünmesini isteyen Google, .new uzantısını yalnızca işletmeler için kayıt aşamasına aldı. Bu uzantı ile birlikte kullanıcılar platformlara hızlı ve kolay eklemeler yapabilir. İşte bu uzantıya sahip şirketlerden bazıları:

Spotify : playlist.new adresine giderek yeni oynatma listesi oluşturun.

: playlist.new adresine giderek yeni oynatma listesi oluşturun. Canva : canva.new adresine giderek tasarım oluşturmaya başlayın.

: canva.new adresine giderek tasarım oluşturmaya başlayın. eBay : sell.new adresine giderek bir şeyler satın.

: sell.new adresine giderek bir şeyler satın. Google: docs.new, sheets.new, slides.new adresine giderek yeni belge oluşturabilirsiniz.

2 Aralık 2019 tarihinden başlayıp 14 Ocak 2020 tarihine kadar sürecek ilk sınırlı kayıt aralığında şirketler .new uzantılı alan adını kayıt edebilirler. Sınırlı kayıtların ardından ise Temmuz 2020 tarihinde genel başvurular açılacak. Bu uzantıya sahip olmak isteyen kişiler, Google'a alan adını nasıl kullanacakları ve bu uzantıya hangi konularda uyum sağladığını açıklamak zorunda olacak.