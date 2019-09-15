Google News’de 'Özgün Haber' Dönemi Başlıyor

Google, özgün gazeteciliğe daha çok önem vermek ve desteklemek istiyor. Bundan böyle orijinal haber içerikleri, arama motorunda daha üst sıralarda yer alacak.

Financial Times'ta yer alan habere göre Google’da önemli bir değişim yaşanacak. Şirket, üzerinde emek harcanan ve uzun zamana gerektiren orijinal haber içeriklerini tespit edip arama listesinde üst sıralara çıkaracak ve daha uzun süre görülmesini sağlayacak.

Google News’in (Google Haberler) Başkanı Richard Gingras, "Şirket araştırmacı gazeteciliği desteklemek istiyor ve insanların yetkin haberciliğe erişimine yardım etmek istiyor." diye konuştu.

En Yaygın Arama Motoru

Dünyanın en popüler ve en yaygın arama motoru olan Google, her gün milyonlarca internet sayfasını kullanıcılarının ilgi alanlarına uygun bir şekilde sıralıyor.

Reklamlar konusunda da oldukça etkili bir rol oynayan Google’ın bu sektörden 330 milyar dolar gelir elde ettiği tahmin ediliyor.

Ancak Google da aynı Facebook gibi, yalan haberlerin ve özgün olmayan içeriklerin ön plana çıkmasını önleyemediği için eleştiriliyordu.