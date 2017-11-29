Google Nihayet Cheeseburger Emojisini Güncelledi!

Tüm dünyada büyük bir kaosa yol açan Android'in cheeseburger emojisiden haber var. Google, nihayet bu ciddi(!) hatayı düzeltmek için zaman ayırdı ve köftenin altındaki peyniri üste koydu. Dolayısıyla bu mevzu da çözüme kavuştuğuna göre, sosyal medyanın kendine yeni bir malzeme daha bulması gerecek.

Google, gelen şikayetleri dikkate aldı ve nihayet cheeseburger emojisini düzeltti. Android 8.1 Oreo'da gerçekleşecek yenilik, bu hafta Android Beta Programı güncellemesinde karşımıza çıktı.

Google’ın cheeseburger emojisi hakkında sosyal medyada ortaya çıkan bir tartışma, kısa sürede viral olarak yayılmış ve şirket adeta tüm işleri bırakarak bu olaya odaklanmıştı. Hatta tartışmaya Google'ın CEO’su Sundar Pichai de dahil olmuş ve şirkette tüm yöneticilerin şu anda işlerini iptal ederek bu emoji sorununu çözmek için acil durum ilan ettiğini açıklamıştı. Pichai bu sözünü tuttu ve burger emojisini düzeltti.

İnternet devi yalnızca burger emojisini düzeltmekle kalmayarak, peynir ve bira emojilerinde de değişikliğe gitti. Artık peynir emojisininde bulunan delikler çok daha belirgin. Ayrıca biranın üzerindeki köpüklerin de çok daha canlı bir görüntüye kavuştuğunu söyleyelim.

Google’ın cheeseburger emojisinde, peyniri köftenin altına koymasıyla ateşlenen tartışma nihayet bitti ve "2017 Yılının En İyi Burger Emoji Krizi" sonuca bağlandı. Bakalım bir sonraki tartışma konumuz ne olacak?

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