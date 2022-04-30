Google Yeni Emojileri 'Noto Emoji'yi Duyurdu

Google sevilen damla emojilerini ince işçilikten geçen bir tasarımla yeniledi ve yeniden kullanıma sunma kararı aldı. "Noto Emoji" adı verilen bu emojiler siyah beyaz ve sadelikleriyle ön plana çıkıyor ve böylelikle orijinal emojilerdeki renkleri ortadan kaldırıyor.

Emoji, özellikle mobil cihazlarda iletişim şeklimizin en büyük parçası. İşte bu yüzden onları Google'ın en yeni emoji fontunda yeni bir şekle büründüklerini görmekten heyecan duyuyoruz. Noto Emoji, bildiğimiz ve sevdiğimiz renkli, ayrıntılı emojileri alıyor ve onları en temel ayrıntılara indirgeyerek hepsini çok daha basit görünümlere büründürüyor.

Google Yeni Emojileri Yaratmanın Zorluklarından Bahsetti

Google'ın emoji ve ifade yaratıcı direktörü Jennifer Daniel, Cuma günkü bir blog yazısında yeni emoji fontunu detaylandırarak Noto Emoji'nin ardındaki ilhamı ve küçük anlamlı emojilerin ilk günlerine nasıl geri götürme kararı aldıklarından bahsetti. Daniel ayrıca bu kararın arkasındaki nedeni ve süreçteki zorluklardan bahsetti. Gördüğünüz üzere emojileri yeni "Noto Emoji" stiline çevirmek o kadar da kolay değildi.

Artık renkler olmadığı için bazı emojileri ek değişiklikler yapmadan değiştirmek anlamlarını kaybetmelerine neden olurdu. Örneğin bayrakların üzerinde artık ülke kısaltmaları var.

Tasarımlarını büyük ölçüde basitleştirmek için diğer emojiler de büyük ölçüde değiştirildi. Buna Özgürlük Anıtı gibi emojiler ve en önemlisi insanları temsil eden emojiler de dâhil. Google, Noto Emoji ile geçmişte çok sevilen damlacık şeklindeki emojileri geri getirmiş oldu.

Daniel, Noto Emoji için damlacık stilini geri getirme kararının estetiğe bağlı olduğunu şöyle açıklıyor:

"Bazı karakterler için renk, konsepte dâhil edildi (ten rengi veya saç rengi gibi). Bu tip emojilerde rengi mevcut stile dönüştürmemiz istediğimiz anlamı sağlayamıyordu. Ayrıca emojilerin yeni hâlleri, cinsiyetler arası bir ayrım gözetmeksizin kullanıcıya bağlı şekilde ilişkilendirilebilir."

Yeni emoji fontu ile kullanıcılar farklı bir emoji deneyimi yaşayacak. Noto Emoji şu anda indirilebilir durumda.