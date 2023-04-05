Google Now Launcher'ın Akıbeti Belli Oldu: Kapatılıyor mu?

Google, 2016 yılında ilk Pixel telefonlarını piyasaya sürmeden önce şirketin Google Now Launcher da dâhil olmak üzere yazılımıyla katkıda bulunduğu bir dizi teknolojiye sahipti ancak Google Now Launcher uzun zamandır, hatta 2018'den bu yana listeden kaldırılmış durumda ve yerini Pixel Launcher aldı.

Yine de bir uygulama listeden çıkarıldığında bu yalnızca artık Google Play Store'dan indirilemeyeceği anlamına geliyor. Buna rağmen uygulamayı hâlihazırda yüklemiş olan kullanıcılar uygulamayı kullanmaya devam edebiliyorlardı.

Google Now Launcher Tamamen Kapatılıyor

Bugün ise 9to5Google'daki kişilerin Google uygulamasının en son kod dizisinde (sürüm 14.14) keşfettikleri şey, şirketin büyük olasılıkla Google Now Launcher'ı nihayet kapatmayı planladığını ortaya çıkardı. Söz konusu kapanışın Nisan ayı içerisinde, yani çok yakında gerçekleşmesi bekleniyor.

Listeden çıkarılmanın aksine, bir uygulama kapatıldığında bu, önceden yüklenmiş olsa bile artık hiçbir cihazda çalışmayacağı anlamına geliyor.

Google Now Launcher, çoğu Android görünümünün hâlâ birçok açıdan eksik olduğu zamanlarda daha temiz bir kullanıcı arayüzünün yanı sıra genellikle daha akıcı ve sezgisel bir deneyim sunduğu için Android telefon sahipleri tarafından çok seviliyordu. Tamamen kaldırılması sonrası kullanıcıların bu konudaki tepkilerini ilerleyen günlerde göreceğiz.