Google Ödüllü Anketler Beş Yeni Ülkeye Açılıyor

Anketleri ve soruları yanıtlayarak bir miktar ücretsiz Play Store kredisi kazanmanın bir yolu olan Google Ödüllü Anketler, bir Android cihazında bulunması gereken kullanışlı uygulamalardan biri. Lansmanından bu yana uygulama artık 30'dan fazla ülkede mevcut ve son günlerde 5 ülkede daha kullanılabilir duruma geldi.

Ödüllü Anketler uygulaması, ziyaret ettiğiniz yerler hakkında hızlı anketler sunmak için konum verilerinizi kullanıyor ve hatta kimi zaman son Arama sorgularınız hakkında sorular soruyor. Ödül olarak Play Store kredisi sunuyor Google'ın büyük veri havuzlarını ödüllerle besliyor.

Google Ödüllü Anketler Nasıl Çalışıyor?

Her anket, ilki anket ayrıntılarını ve amaçlarını açıklayan birden fazla sayfadan oluşur. Ardından size bir dizi çoktan seçmeli soru sorulur. Tamamladığınızda Ödüllü Anketler uygulamasının hesap bakiyenize ne kadar Play Store kredisi eklediğini onaylayan bir sayfayla karşılaşırsınız. Tüm yanıtlar tamamen anonimdir ve herhangi bir tanımlanabilir veri gönderimi bulunmaz.

İsteğe bağlı anketleri tamamlayarak çok fazla para kazanamasanız da ücretli uygulamalar için ödeme yapmaya, film kiralamaya ve hatta bir e-kitap almaya yetecek kadar para kazanabilirsiniz. Android Police'in yapmış olduğu habere göre Google Ödüllü Anketler artık Kolombiya, Finlandiya, Macaristan, Güney Afrika ve Vietnam dâhil olmak üzere beş ülkede daha destekleniyor.

Siz de akıllı telefonunuzda Ödüllü Anketler'i kullanarak kendi paranızla ödeme yapmaktan kolayca kurtulabilirsiniz.