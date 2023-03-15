Google Ofis ve Mail Uygulamalarına Yapay Zeka Ekleniyor

Uzun bir e-postaya cevap vermek ya da yazdığınız yazıdaki hataları düzeltmek sıkıcı olabilir. Ancak artık Google'ın yeni yapay zeka destekli Workspace uygulamaları ile bu dertlerden kolayca kurtulabilirsiniz.

Bugün tanıtılan Workspace yapay zeka desteği; Google Dökümanlar, Gmail, Slaytlar ve E-Tablolar'a kullanıcıların işlerini oldukça kolaylaştıran çeşitli özellikler ekliyor.

Artık Ofis Uygulamalarını Kullanmak Çok Daha Kolay

Yapay zeka destekli yazılar ve e-postalar üretmek için Google Workspace ürünlerini kullanmanız gerekiyor. Google'ın yapay zeka sayesinde kullanıcılarına sağladığı bazı geliştirmeler şu şekilde sıralanıyor:

Gmail'de taslak oluşturun, e-posta yanıtlayın, özetleyin ve önceliklendirin.

Dökümanlar'da yapay zeka ile beyin fırtınası yapın; yazınızı düzeltin, yeniden yazın.

Slaytlar'da otomatik oluşturulan resimler, sesler ve videolarla yaratıcı vizyonunuzu hayata geçirin.

E-Tablolar'da otomatik tamamlama, formül oluşturma ve bağlamsal kategorizasyon. aracılığıyla ham verilerden analizlere ve anlayışlara geçin.

Meet'te yeni arka planlar oluşturun ve notlar alın.

İş akışınız için Chat'ten yardım alın.

Özellikle e-posta okuma ve yanıtlama konusunda üşenen biriyseniz işiniz oldukça kolaylaştıracak olan eklentiler, şimdilik yalnızca ABD'de kullanıma sunuldu. Ancak yeni özelliklerin önümüzdeki günlerde tüm dünya için çıkması bekleniyor.