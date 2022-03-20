Google’ın Okyanus Altı İnternet Kabloları Afrika’ya Ulaştı

Teknoloji devi Google, ilk olarak 2019 yılında Avrupa’yı Togo, Namibya, Nijerya, Saint Helena ve Güney Afrika’ya bağlayacak olan projesini geliştirmeye başladı. Su altı internet kablosu Equiano’nun ilk adımının tamamlandığı duyuruldu.

Daha Hızlı İnternet Daha Düşük Fiyata Sunulacak

Equiano, Portekiz’in Lizbon şehrinden Togo’nun Lome şehrine kadar uzanan bir kablo akışını tamamladı.

Africa Practice ve Genesis Analytics tarafından yürütülen bir ekonomik etki değerlendirmesine göre; Google'ın yeni hizmeti sayesinde Togo'da daha yüksek internet hızları daha iyi kullanıcı deneyimi ve daha düşük internet fiyatları sunulması tahmin ediliyor.

2021'de 10 Mbps'den 2025'te 21 Mbps'ye ülkedeki internet hızının artması beklenirken aynı dönemde perakende fiyatların yüzde 14 azalacağı düşünülüyor. Bunun yanında; daha hızlı internetin daha düşük ücretlerle sunulması, insanların internet erişimine daha hızlı ulaşmasına olanak tanıyacak.

Öte yandan; 2022 ile 2025 yılları arasında Equiano'nun Togo'da dolaylı olarak 37 bin yeni iş imkanı yaratması bekleniyor.

2022’nin sonlarında hizmete girmesi beklenen Equiano'nun, Togo'dan sonraki durağı ise Nijerya olacak.