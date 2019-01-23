Google, Oltaya Gelmenizi Önleyecek

Son zamanlarda dolandırıcıların en çok kullandığı phishing (oltalama) yöntemine karşı Google savaş açtı. Her gün milyonlarca kişi e-posta alıyor. Dolandırıcılar da sahte e-postaları rastgele birilerine gönderiyor.

Aynı balıkçılık gibi; aslında dolandırıcı oltayı atıyor ve kim düşecek diye bekliyor. Her yerde sürekli dikkatli olun dolandırılmayın diye yapılan haberler üzerine Google da sessiz kalmadı.

Dolandırıcılardan gelen e-postaları ne kadar tanıyorsunuz? Google, Jigsaw ile birlikte oluşturduğu e-sınav ile internet kullanıcılarını e-dolandırıcılık konusunda eğitmeyi amaçlıyor.

Jigsaw Ürün Müdürü Justin Henck tarafından yapılan açıklamada "en ünlü hack ve siber hırsızlık örneklerinden bazıları phishing ile başladı. 2016'da Rus istihbarat servislerine bağlı hackerlar, Hillary Clinton'ın kampanya yöneticisi John Podesta'ya özenle hazırlanmış bir mızrak avlama e-postası gönderdi ve (iki faktörlü kimlik doğrulaması etkin olmadığı için) e-posta hesabına erişti. " dedi ve dolandırıcılara karşı dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

Google hazırladığı testte phishing (oltalama) e-postalarını daha iyi tespit etmenize yardımcı olmak istiyor. Bir dolandırıcının kullandığı tüm teknikleri bir yerde toplayan Google, halkı bilinçlendirerek 8 soruda sizlerin dolandırıcıları ne kadar tanıdığınızı anlamanıza yardımcı olacak. Hazırlanan teste buradan ulaşabilirsiniz.

Google'ın başlatmış olduğu dolandırıcıları ne kadar tanıdığınızı tespit eden sınavı hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!