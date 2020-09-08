İnsanlar Google'dan Önce İnternette Nasıl Arama Yapıyordu?

Yıl 1997. O zamanın teknolojisi ile vakit geçirebilmek adına bilgisayarınızı açtınız ve internete girdiniz. Şimdi asıl soru şu: Hangi siteye girdiniz? Ya da daha basit bir şekilde insanlar Google'dan önce internette bir şeyleri aramak için neyi kullanıyordu?

Google'dan Önce Ne Yapıyorduk?

Google Search tüm arama motorları içerisinde yüzde 90 gibi ciddi bir pazar payına sahiptir.

1990'ların başında WebCrawler, Lycos, AltaVista ve Yandex dahil olmak üzere yaklaşık yirmi adet farklı arama motoru servisi bulunuyordu. İlk arama motorlarında kategorilendirmeler genellikle 'Haberler', 'Seyahat', 'Spor' gibi kaynak gruplarından oluşuyordu.

En eski arama motorları, küratörlüğü insanlar tarafından yapılan - Yahoo, onlara 'sörfçü' diyordu - internet sitelerinin dizinlerinden oluşuyordu. Bu kişiler belirli konularla ilgili tüm internet sitelerini elle ziyaret eder ve onları dizinleyerek sıralardı. Sonrasında bu insan tabanlı sınıflandırma modelinin yerini çeşitli botlar aldı. Bu botlar ise çeşitli internet sitelerini tarıyor, güvenilirliklerini ve alaka düzeylerini ölçerek sıralıyordu.

Bu zamanlarda aramalar daha az reklam hedeflemesine sahipti ve sonuçlar ilkel olsa dahi kullanıcılara çok geniş avantajlar sağladı.

Yine aynı zamanlarda tarayıcılar daha az etkili oldukları için gezinme ve keşfetme deneyimi daha farklı şekillerde işliyordu. Örneğin bugün bir şarkı sözü aramak istediğinizde Google, muhtemelen sözleri direkt olarak karşınıza dökecektir. Öte taraftan eskiden bu durum daha karmaşıktı ve bir şarkı sözü ararken grubun hayran sayfaları ile karşılaşabiliyordunuz.

Google Search ile tam olarak istediğiniz şeyi elde edebilirsiniz ancak büyük olasılıkla tesadüfi olarak karşılaşabileceğiniz pek çok şeyi de kaybediyorsunuz.

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