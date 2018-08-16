Google One "Amerika'daki Kullanıcılar İçin" Kullanıma Açıldı!

Çok yakında Google Drive’ın yerini alacak olan Google One, Amerika’daki kullanıcılar için hizmete açıldı. Genişletilmiş depolama alanı, Google uzmanlarına erişim ve daha pek çok avantaj sunan Google One’a artık tüm kullanıcılar kayıt olabiliyor.

Google’ın geçtiğimiz Mayıs ayında duyurduğu yeni bulut depolama servisi Google One, bir süredir sınırlı sayıda kullanıcıya açık. Google Drive’a aboneliği olan kullanıcıların otomatik olarak Google One’a geçiş yapacağı açıklanmıştı. Bugünden itibaren Amerika’daki tüm kullanıcılar Google One’a yükseltme yapabilecek, Google One planlarını değerlendirebilecek.

Ücretsiz 15GB alana ek alarak, 100GB için aylık 1.99 Dolar, 200GB için aylık 2.99 Dolar, 2TB için aylık 9.99 Dolar başlangıç fiyatlarıyla satışa sunulacağını, 2TB’dan büyük planların fiyatların değişiklik olmayacağını, mevcut 1TB Drive planlarının da herhangi bir ek maliyet olmaksızın 2TB’a geçirileceğini hatırlatalım. Dolar kurunun dalgalandığı ülkemizde Google’ın nasıl bir fiyatlandırma yapacağını dört gözle bekliyoruz. Unutmadan, Google One resmi sitesinden e-posta adresinizle kayıt yaptırıp servis hakkında güncellemeleri almanız mümkün.