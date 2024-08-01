Google, Orman Yangını Takibi Özelliğini Türkiye'de Kullanıma Sundu

Google, son yıllarda dünyada ve ülkemizde sayısı giderek artan orman yangıları ile ilgili yeni bir atılıma imza attı. Ünlü şirket, güncel yangınların konumunu ve anlık durumunu kullanıcılara bildiren orman yangını takibi özelliğini Türkiye'nin de dahil olduğu 15 farklı ülkede kullanıma sundu. İşte detaylar...

Kullanıcılar Orman Yangınlarını Canlı Olarak Haritalar'da Görüntüleyebilecek

Google, geçtiğimiz günlerde yayımladığı yeni bir blog yazısında orman yangınlarının canlı takibi için geliştirdiği yeni özelliğini 15 farklı ülkede daha hayata geçirdiğini duyurdu. ABD merkezli teknoloji devi özelliğin kullanılabileceği yeni bölgelere Türkiye'yi de dahil etti.

Şirketin geliştirdiği "orman yangını sınır takibi" özelliği, yaşadığınız bölgede bir orman yangını olması durumunda Arama ve Haritalar uygulamaları üzerinden anlık bildirimler almanıza imkan tanıyor. Kullanıcılar ayrıca, Google Haritalar üzerinden yangının anlık olarak ne kadar büyüdüğünü de Haritalar uygulaması üzerinden görüntüleyebiliyor.

Orman yangını sınır takibi özelliğinin kullanıma sunulduğu 15 yeni ülke ise şu şekilde:

Andora

Bosna Hersek

Hırvatistan

Kıbrıs

Fransa

Yunanistan

İtalya

Kenya

Monako

Karadağ

Portekiz

Ruanda

Slovenya

ispanya

Türkiye

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Google'ın yeni özelliği, Türkiye'de orman yangınlarının yol açabileceği can ve mal kayıplarını önleyebilir mi? Yorumlarda buluşalım...