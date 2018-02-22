Google Otomatik Reklam Yerleştirme Hizmetini Faaliyete Geçirdi

Neredeyse her internet sitesinde karşımıza çıkan Google’ın reklam servisi Google AdSense, yapay zekâ destekli otomatik reklam yerleştirme hizmetini devreye aldığını duyurdu.

Reklam hizmeti AdSense, kullanıma açıldığı ilk günden bu yana doğası gereği otomatikleştirilmiş sistemlerle çalışıyor ve ziyaretçilerin ilgi alanlarına göre reklamlar gösteriyordu. Bunu bir adım daha ileriye taşıma kararı alan Google, AdSense’i makine öğrenimi yoluyla kendini geliştirebilen yapay zekalarla güçlendirdiğini duyurdu.

Faaliyete geçirilen yeni sistemle birlikte yapay zekanın hangi reklamın gösterilmesi gerektiğine karar vermekle kalmayacağı, işi ileriye götürerek, reklamların internet sitesinin neresine yerleştirilmesi gerektiğini belirleyeceği kaydedildi.

Yeni sistemle birlikte reklam verenlerin AdSense üzerinde kontrol kabiliyetlerinin bir nebze kısıtlanacağını söyleyen Google, buna rağmen geri dönüşleri gördükten sonra reklam verenlerin bundan şikayet etmeyeceklerini vurguladı. Uzun süredir yapılan beta testleriyle birlikte yapay zeka destekli yeni sistemin, yayıncıların gelirlerini %10 daha artacağının tahmin edildiği söylenenler arasında yerini aldı.

Tüm bu pozitif yöndeki değişime rağmen bütün kontrolü yapay zekanın eline bırakmanın kimi sıkıntılar çıkarabileceği de belirtildi. Sahte reklamlar ya da dolandırıcılığa yönelik gösterimler gibi problemlerin artabileceğini söyleyen uzmanlar, ilerleyen günlerde daha orta yollu bir kontrol mekanizmasının bulunması gerektiğini kaydettiler.