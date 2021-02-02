Google Oyun Geliştirme Stüdyolarını Kapatıyor!

Google oyun geliştirme stüdyolarını kapatma kararı aldı. Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji devi Google tarafıdnan bulut oyun hizmeti Stadia için kurulan şirketler çok yakında kapatılacak. Şirket, üçüncü taraf geliştiriciler tarafından Stadia'ya oyunların geliştirilmeye devam edileceğini duyurdu. Konu ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

Google Oyun Geliştirme Stüdyolarını Neden Kapatıyor?

Bulut oyun hizmeti Stadia, ilk olarak 2019 yılının kasım ayında kullanıcıların kullanımına sunuldu. Dünyanın dört bir tarafında konumlandırılan sunucular aracılığı ile oyunculara 60 FPS 4K çözünürlüğe kadar akıcı bir oyun deneyimi sunuyor. Elbette hizmette sorunsuz oyun deneyimi elde edebilmek için yüksek internet bağlantısına sahip olmak gerekiyor. Stadia sayesinde video oyunlarını indirmeye gerek kalmadan web tarayıcısı üzerinden oynanabiliyor.

Google, Stadia hizmeti için iki yıl önce oyun stüdyoları kurmuştu. Son iki yıldır kendi oyunlarını yapan şirket, hem Los Angeles hem de Montreal'da yer alan oyun stüdyolarını kapatma kararı aldı. Ayrıca Jade Raymond (Ubisoft Toronto ve Motive Studios'un kurucusu), Stadia'daki görevinden ayrıldı. Jade'in Stadia'ya katkısını çok takdir ettiklerini belirten Google, Raymond'a iş hayatında başarılar diledi.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, "Sıfırdan sınıfının en iyi oyunlarını geliştirmek uzun yıllar alıyor ve önemli bir yatırım gerektiriyor" ifadeleri yer aldı. Google, oyun geliştirmenin çok yüksek maliyete neden olduğunu da sözlerine ekledi. Oyun stüdyolarının kapanması ile beraber SG&E ekibinde yer alan kişiler işsiz kalacak. bu kişilerin yeni roller bulmasında destekleyeceklerini söyleyen şirket, bu yetenekli ekiple çalışmaya kararlı olduklarını belirtti.

ABD merkezli teknoloji devi, "İş ortaklarımız ve oyun topluluğu için en iyi bulut oyun deneyimini sağlamak için Stadia'ya ve onun temelindeki platforma yatırım yapmaya devam edeceğiz. Bu, başından beri Stadia'nın vizyonudur" ifadelerini kullandı. Peki, teknoloji firmasının oyun stüdyolarını kapatması ne anlama geliyor? Oyun stüdyolarının kapatılması ile beraber Google'In vaat ettiği birinci taraf oyunları göremeyeceğiz.

Stüdyoların kapatılması Stadia ve Stadia Pro abonelerini etkilemeyecek. Aboneler tüm oyunlarını oynamaya devam edecek. Yalnızca platforma bundan sonra birinci taraf stüdyolar tarafından oyun geliştirilmeyecek. Üçüncü taraf geliştiriciler oyun geliştirmeye devam edecek.