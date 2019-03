Google Oyun Konsolu GDC 2019'da Gün Yüzüne Çıkacak

Google oyun konsolu konusunda çalışmalarını tam gaz sürdürürken, yeni cihazına dair ilk açıklamayı önümüzdeki hafta düzenlenecek olan Game Developers Conference sırasında tanıtabileceğinin sinyallerini verdi.

“Oyunun geleceği için vizyon” sloganı ile oyunlarla ilgilenen herkesi GDC 2019 etkinliğinde yapacağı sunuma davet eden Google, ilk defa geçtiğimiz hafta ipucu verdiği yeni cihazına dair küçük bir tanıtım videosu yayınlandı. Şirketin resmi Twitter adresinden paylaşılan videoda, cihaza dair herhangi bir detaya yer verilmedi. Yine aynı videoda kullanılan görüntüler ise bilim kurgu, fantezi ve yarış temalı haritalardan alındığı tahminlerinde bulunuldu.

Google oyun konsolu konusunda ilk girişimlerini Project Stream ile başlatmıştı. Geçtiğimiz yıl test aşamasına gelen yeni sistem ile bulut sunucular üzerinden oyun oynatma denemelerini başlatan şirket, Google Chrome üzerinden Assassin’s Creed Odyssey oynanabilmesinin önünü açmıştı. Bunu oyun konsoluna dönüştüreceği söylenen Google’ın muhtemel cihazına ait olduğu söylenen bir kontrolör cihazı ise geçtiğimiz günlerde gün yüzüne çıkmış, Google Oyun Konsolu Kolu İlk Kez Görüntülendi haberimizle kolun detaylarını sizlere aktarmıştık.

Gather around as we unveil Google’s vision for the future of gaming at #GDC19 . Join us live 3/19 at 10 a.m. PT → https://t.co/rb6fN26PDi pic.twitter.com/Vd242KZAWO

Birkaç yıldır oyun konsolu üreticileri Microsoft ve Sony başta olmak üzere, bulut sunuculardan oyun oynatmaya yönelik şirketleri satın almaya başlamışlardı. Microsoft ve Sony’nin yanı sıra Google gibi başka teknoloji şirketleri de benzer yatırımlar yapmışlardı. Google, rakiplerinin bir adım önüne geçerek, bulut tabanlı oyun konsolunu tanıtan ilk şirket olmaya oldukça yakın.

Bulut sunucu üzerinden oyun oynatma mantığı, donanım üzerinden çalışan konsolların sonunu getirecek bir adım olarak görülmüştü. Yeni sistemde, oyunlar evimizdeki konsolların işlemcilerini ya da grafik kartlarını kullanmayacaklar, onun yerine bu oyunlar bulut sunucular üzerinde çalıştırılacaktı. Oyuncular ise internet yardımıyla bu sunuculara bağlanarak, oyunları en yüksek çözünürlükte, herhangi bir donanım engeli olmadan oynayabileceklerdi. Bulut sunucudan oyun oynama serüveninde bilgisayarların ya da konsolların sahip oldukları donanımsal özellikler bir tarafta kalırken, internet hızlarının önemi bir hayli artmıştı.

Google oyun konsolu ile direkt olarak bulut sunucudan oyun oynatacak bir sistem hazırladı. Satın alacağınız fiziki cihaz, içerisinde oldukça basit donanımsal özellikler barındıracak. İşletim sistemini açmaya ve bulut sunucuya bağlanmaya yetecek kadar temel donanımlar içeren kutu, böylece her yeni çıkan oyunu, en yüksek çözünürlükte çalıştırabilecek.

We are going to talk about the future of gaming! You can watch it live on 3/19 at 10AM PDT → https://t.co/L7tIKMW7HF