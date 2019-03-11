Google Oyun Konsolu Kolu İlk Kez Görüntülendi

Kısa bir süre önce keşfedilen yeni bir patent ile Google oyun konsolu kolu ilk defa görüntülendi. Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden Google’ın üzerinde çalıştığı iddia edilen oyun konsoluna dair ilk kanıt olarak karşımıza çıkan patent, önemli detaylar barındırıyordu.

Google tarafından Birleşik Devletler Patent ve Marka Tescil Ofisine yapılan başvuru ile gün yüzüne çıkan patent, oyun kolu için yapılmamıştı: Oyun kolunda kullanacağı bir çeşit bildirim sistemi için başvuru yapan Google, başvuru sırasında kontrolörün kendisine ve görüşüne dair detayları da sunmuş oldu. Yapılan başvuruda yer verilen bilgilerde, kullanılacak kolun üzerinde yer alan bildirim ışıkları ile bir arkadaşlık teklifi gelmesi, bir oyuncunun sizi liderlik tablosunda geçmesi ya da buna benzer durumlarda ışıklar yoluyla hızlı bildirimlerin yapılacağı belirtildi.

Kontrolörün üzerinde iki kumanda kolu, yönlendirme tuşları, arka tarafında yer alan trigger tuşları, dört oyun tuşu bulunacağı, patent başvurusunda yer alan görselde göze çarpan detaylar arasında yer alıyordu. Oyun tuşlarının yanı sıra ortada “home” ve “back” tuşlarının yer alacağı, ortada duran büyük yuvarlak tuşun ise aksiyon tuşu olacağı ve mikrofon gibi özelliklerinin bulunacağı söylenenler arasında yerini aldı.

Google oyun konsolu patenti yeni değildi

Patent Ekim 2018’de dosyalanmış olmasına karşın, 2014 yılında yapılan bir başka başvurunun devamı olarak nitelendirilmişti. Yapılan başvurular Google’ın bir oyun konsolu üzerinde çalıştığını bizlere gösterirken, başvurudan bu yana konsolun tasarımında birçok farklılık olabileceğini de gündeme getirdi.

Google oyun konsolu konusu tam anlamıyla netlik kazanmamasına karşın birçok tasarımcı patent başvurusundan hareketle oyun koluna dair kendi fikirlerini de koyarak, ortaya elle tutulur tasarımlar çıkarmayı başardılar.

Google oyun konsolu nasıl olacak?

Google’ın Project Yeti adı altında bir oyun konsolu üzerinde çalıştığı, bilinenler arasındaydı. Bulut sunucular kullanarak çalışması planlanan yeni sistemin, rakiplerine karşı oldukça farklı olacağı da söyleniyordu. Yakın zaman önce test aşamasına geçilen ve Google Chrome üzerinden bulut sunuculara bağlanarak, donanım özelliklerine bakılmaksızın Assassin’s Creed serisinin son oyunu Assassin’s Creed Odyssey oynayabileceğiniz Project Stream, sistemin temeli olarak gösteriliyordu.

Kısaca Google konsoluna yüksek donanım özellikleri koymayacak, onun yerine oyunları bulut sunucularda çalıştırarak, oyuncuların bu sunuculara bağlanmaları için konsolu bir tür kısayol olarak sunacak. Böylece herhangi bir oyun, kullanıcılarının internet hızının yetmesi durumunda, en yüksek çözünürlükte oynanabilecek.