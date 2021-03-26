Google Oyun Modu Üzerinde Çalışıyor!

Google oyun modu ile Chrome OS'i oyuncuları daha da mutlu edecek bir hale getiriyor. Uzun bir zamandan beri daha çok ofis ortamına uygun olan Chromebook'ların kullanım alanları yeni özellik ile genişlemeye başlıyor.

Google Oyun Modu ile Oyuncuları Sevindirecek

Chromebook'lar, Google'ın e-posta, dokümanlar, e-tablolar gibi birçok çevrim içi hizmetine kolay bir şekilde erişmek ve söz konusu araçları mümkün olduğunca hızlı bir şekilde kullanmak isteyenler için her zaman harika bir araç olmuştur.

Chrome OS, ülkemizde olmasa da dünyanın birçok noktasında uzun bir süreden beri hem kurumsal hem de eğitim amaçlı kullanılan Linux tabanlı bir işletim sistemi olarak biliniyor. Bu işletim sistemini kullanan cihazlar daha çok ofis ortamında kullanılsa da şirket yaygın kullanım amacında bir değişikliğe giderek Chrome OS işletim sistemini kullanan Chromebook'ları oyuncular arasında da yaygın olarak kullanılan bir cihaz haline getirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Chrome Unboxed'da aktarılan bilgilere göre Chromebook'larda kullanılabilecek yeni bir oyun modu üzerinde çalışıyor. Aynı kaynakta yer alan bilgiler içerisinde özelliğin Borealis'ten yararlanacağı bilgisi de bulunuyor. Chromium Gerrit'e yapılan bir giriş yeni özelliğin tam ekrana geçildiğinde açılacağını gösteriyor.

Borealis, Chrome OS'te Linux uygulamalarını sorunsuz bir şekilde çalıştırmayı amaçlayan bir Google hizmetidir. Borealis büyük bir olasılıkla Ubuntu temelini kullanacak ve Steam uygulaması önceden yüklenmiş bir şekilde kullanıcılara sunulacaktır.

Oyun modunun genel olarak performans açısından birtakım iyileştirmeler yapılmasına olanak tanıyan bir özellik olacağı tahmin ediliyor fakat Google, özelliğin nasıl çalışacağına ilişkin kullanıcıları fikir sahibi yapacak ayrıntıları henüz vermedi.

Üzerinde çalışılan oyun modu henüz geliştirme aşamasında olduğu için Chrome OS'e gelmesi biraz zaman alabilir. Borealis ile arasındaki bağlantı göz önünde tutulduğunda oyun modunun diğer yeni oyun özelliklerini de içeren daha büyük bir oyun odaklı Chrome OS güncellemesinde kullanıcılarla buluşacağı varsayımına güvenmek doğru bir seçim olabilir.

Peki, Google'ın oyunlara verdiği ağırlık ile ilgili sizin düşünceleriniz neler? Google'ın atmaya devam ettiği adımlarla ilgili bütün görüşlerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle ve okurlarımızla paylaşmayı unutmayın.