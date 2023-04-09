Google Yine Yanlışlıkla Para Dağıttı

Geçtiğimiz aylarda Google'ın bir kullanıcının hesabına yanlışlıkla 250 bin dolar yatırması, teknoloji basınında büyük yankı bulmuştu. Hata düzeltildi fakat Google yanlışlıkla para dağıtmaktan vazgeçmemiş gibi görünüyor.

Yakın zamanda Google Pay üzerinde yaşanan bir ödeme sorunu nedeniyle birçok kullanıcının hesabına para gönderildi. Şirket, konu hakkında açıklama yaptı.

Çalışanlara Gönderilmesi Gereken Paralar Kullanıcılara Gönderildi

Uhhh, Google Pay seems to just be randomly giving users free money right now.



I just opened Google Pay and saw that I have $46 in "rewards" that I got "for dogfooding the Google Pay Remittance experience."



What. pic.twitter.com/Epe08Tpsk2 — Mishaal Rahman (@MishaalRahman) April 5, 2023

Google'ın yaptığı hata, bu sefer direkt olarak adresin yanlış belirlenmesinden kaynaklanmıyor. Şirketin açıklamasına göre binlerce kişiye gönderilen paralar, aslında çalışanlara gönderilecekti.

Açıklamaya göre Google, piyasaya sürmeden önce uygulamalarını test ederken çalışanlarından yardım istiyor. Google Pay sisteminin testi sırasında çalışan katılımını artırmak adına ufak ödül paraları da veriliyor.

Ancak yalnızca çalışanlar arasında kalması gereken bu ödül sistemi, yakın zamanda yaşanan bir hata nedeniyle tüm kullanıcılara yansıdı. Bazı kullanıcılar, "Google Pay'i kullandıkları için" ödül kazandıklarını içeren paylaşımlarda bulundu.

Google, hatanın tespit edilmesinin ardından durumu açıklayan bir e-posta paylaştı. Yanlışlıkla gönderilen para işlemleri ise iptal edildi. Öte yandan hesabındaki parayı çeken kullanıcılardan herhangi bir geri ödeme talep edilmedi.