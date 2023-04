Google Yine Yanlışlıkla Para Dağıttı

Geçtiğimiz aylarda Google'ın bir kullanıcının hesabına yanlışlıkla 250 bin dolar yatırması, teknoloji basınında büyük yankı bulmuştu. Hata düzeltildi fakat Google yanlışlıkla para dağıtmaktan vazgeçmemiş gibi görünüyor.

Yakın zamanda Google Pay üzerinde yaşanan bir ödeme sorunu nedeniyle birçok kullanıcının hesabına para gönderildi. Şirket, konu hakkında açıklama yaptı.

Uhhh, Google Pay seems to just be randomly giving users free money right now.



I just opened Google Pay and saw that I have $46 in "rewards" that I got "for dogfooding the Google Pay Remittance experience."



What. pic.twitter.com/Epe08Tpsk2