Google Pay ile Anlaşmalı Bankaların Sayısı Artıyor

Google’ın mobil ödeme hizmeti Google Pay uluslararası alanda genişlemeye devam ediyor. Hizmetin genişlemesi ABD bankasında ve kredi birliği desteğindeki kadar hızlı olmasa da, tüm dünyadaki kullanıcıları için sürekli olarak daha fazla kurum ve kart seçeneği eklemeye devam ediyor.

Eğer Google Pay’in geçerli olduğu yerlerden birinde yaşıyorsanız fakat sizin bankanızın şimdiye kadar bu hizmet ile bir anlaşması yoktuysa, anlaşma sağlanan yeni bankalara göz atmanız faydalı olabilir.

Fransa ve Almanya’da Google Pay hizmeti ile anlaşma sağlayan tek yeni banka Hollanda’lı bir mobil banka olan Bunq oldu (işin ironik yanı ise Hollanda’da Google Pay’in geçerli olmaması).

İtalya’daki Google Pay kullanıcıları da Fineco Bank ve Banca Popolare dell’Alto Adige’den sonra artık Bunq bankasını da kullanabilecekler.

Slovakya’da ise Prima banka Slovensko, anlaşmalı bankalar arasına katıldı.

Rusya’da da PJSC «BANK URALSIB» isimli banka artık Google Pay’i destekliyor.

Avrupa’nın dışına çıktığımızda, Japonya’da OKB PAYMENT PLAT CO.,LTD. ve HYAKUGO CARD CO., LTD. isimli iki yeni bankanın Google Pay ile anlaştığını görüyoruz.

Hong Kong’da ise Google Pay ödemeleri artık American Express üzerinden yapılabilecek.

Google Pay’in bu ayki genişleme listesi, geçen ayki liste kadar kapsamlı olmasa da, yine de bu genişlemenin Google Pay kullanıcıları açısından sevindirici bir durum olduğu söylenebilir.