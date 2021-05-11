Google Pay Yenilendi: Kullanıcıların Eski Sürüme Veda Etmesi Gerekiyor

Google Pay, geçen yılın sonlarına doğru elden geçirilerek tamamen yenilenmiş bir arayüz sunmaya başladı. Uygulamanın temel özelliği olan ödemenin yanı sıra yemek siparişleri, özel indirimleri, online alışverişi ve bütçe dostu bir tasarruf planı hazırlama gibi özelliklerle donatıldı.

Bütün bu özellikler kullanıcılar için oldukça büyük gelişmeler olsa da birçok kullanıcı yeni sürüme geçerken birçok kullanıcı da eski ve basit kullanıcı arayüzünü kullanmaya devam etti. Google, eski sürümü kullanan kullanıcılara bir süre tanımış olsa da bu sürenin sonuna gelindi. Google'ın ödeme uygulamasının eski sürümünü kullanan kişilerin artık uygulamanın yeni sürümüne geçmesi gerekiyor.

Google'ın ödeme uygulamasının eski sürümü geçtiğimiz gün itibarıyla para göndermeye veya almaya izin vermiyor. Bu olanağa sahip kullanıcıların elinden ödeme alma ve gönderme hakkı alındı ve kullanıcılar uygulamanın birçok özelliğinden mahrum bırakıldı.

Kullanıcılar ilk olarak şubat ayında söz konusu değişikliğe ilişkin bir uyarı almıştı. Bu değişikliğin gerçekleşeceği tarihin aslında 5 Nisan olması planlanıyordu ama eski sürüme verilen destek ancak bu tarihin üzerinden bir ay geçtikten sonra kesildi. Google 10 Mayıs itibarıyla destek sayfasında da değişiklik hakkında bilgilendirmede bulunarak eski sürüme verilen desteğin sonlandırıldığını açıkladı.

Eski sürümü kullanan ve hesabında para bulunan kullanıcılar hiçbir sorun yaşamadan parasını talep edebilecek ancak kullanıcıların uygulamanın özelliklerinden yararlanmak için yeni sürüme geçmesi gerekecek.

Google'ın destek sayfasında yer verdiği bilgilere göre ödeme yöntemlerinizi tekrardan tanımlamanıza gerek yok. Uygulamaya eklediğiniz tüm kredi kartı, banka kartı vb. bilgiler otomatik olarak yeni sürümde de gösterilecek. Buna ek olarak kullanıcılar, geçmiş ödeme işlemlerini de yeni sürümde görüntülemeye devam edebilecek.

Google Pay Ne İşe Yarar?

Google'ın ödeme sistemi, Google ile ödeme yapabileceğiniz tüm yolları ortak noktada birleştirir. Online alışveriş yapabilir, uygulama ve sitelerde ürün alabilir, arkadaşlarınıza veya ailenize para gönderebilirsiniz ancak bu özelliklerin büyük bir kısmı belirli ülkelerde çalışır.

Örneğin tren ve otobüsle seyahat yapmak için ödeme yapabilecek ülkeler şimdilik Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Birleşik Krallık, Hindistan, Japonya, Kanada, Rusya, Singapur ve Ukrayna ile sınırlı ve kullanıcılar bu özelliği belirli toplu taşıma sistemlerinde kullanabiliyor.