Google Photos’a Yeni Bir Yedekleme Seçeneği Geliyor!

Google’ın sevilen fotoğraf arşivleme uygulaması Google Photos, fotoğrafların yedeklenmesi için şimdiye kadar sadece iki seçenek sunuyordu. Bu seçeneklerden birisiyle orijinal kalitede fotoğraf yedeklemesi yapılabilirken, diğer seçenekle de yüksek kalitede fotoğraf yedeklemesi yapılabiliyordu. Fakat Wi-Fi erişimi yeterli seviyede olmayan bazı kullanıcılar için bu yedekleme işlemi çok uzun sürebiliyor ve hatta kesintilere uğrayabiliyordu.

Google’a göre, Hindistan’da Google Photos uygulamasını kullananların üçte birinden fazlası, bazı fotoğraflarını bir aydan uzun bir süredir yedekleyememiş durumda.

Bu sorunları gidermek isteyen Google, Google Photos uygulamasında daha düşük çözünürlükte fakat daha hızlı fotoğraf yedeklemeyi sağlayan Express Backup seçeneğini hizmete sokuyor. Express Backup seçeneğiyle, Wi-Fi bağlantısı yeterli seviyede olmasa bile fotoğraflar kolaylıkla yedeklenebilecek.

Google bu yeni yedekleme seçeneğini ilk olarak geçtiğimiz yılın Aralık Ayında, Hindistan’da Google Photos uygulamasını Android üzerinden kullanan az sayıdaki kullanıcı için sunmuştu. Şirket, geçtiğimiz haftadan itibaren yeni seçeneği Hindistan’ın tamamına yaymaya başladı.

Muhtemelen bu haftanın bitişiyle birlikte, Google Photos uygulamasının en son sürümününe sahip olan Android kullanıcıları da Express Backup seçeneğini yeni bir yedekleme seçeneği olarak cihazlarında görmeye başlayacak.

Google, yeni yedekleme seçeneğini yavaş yavaş başka birçok ülkede daha hizmete sunmaya başlayacağını belirtti.

Express Backup seçeneğine ek olarak Google, Google Photos uygulamasında yedekleme için hücresel verinin kullanımıyla ilgili olarak kullanıcılarına daha etkin günlük kontroller yapabilecekleri Data Cap isimli bir seçenek daha getiriyor.