'Google Photos' Dördüncü Yılını Kutluyor

Google’ın Google Photos (Google Fotoğraflar) uygulaması ilk kez 2015 yılında hizmete girmişti. Aslında ilk zamanlar, uygulamanın ilerleyen yıllarda bu kadar popüler olmasını muhtemelen kimse beklemiyordu.

Bu uygulamayla ilgili ilk ve en önemli şey, bunun bir Google uygulaması olmasıdır. Yani bu, uygulamanın aradığınız öğeleri bulmakta başarılı olması gerektiği anlamına gelir. Google Photos’un, fotoğraf saklama, bulma ve paylaşmayı çok daha kolay hale getirdiğini söyleyebiliriz.

Uygulamada kullanılan yazılım, görevini gerçekten de iyi bir şekilde yerine getiriyor. Arşivinizdeki eski fotoğrafları da derinlemesine inceleyen bu uygulamada istediğiniz bir fotoğrafı bulabilmeniz için, sadece fotoğrafı nerede çektiğinizi ya da fotoğrafta kimin olduğunu söylemeniz yeterli oluyor.

4 years ago today! Happy birthday to @googlephotos. A huge thank you to all our users; it’s an honor to serve you. pic.twitter.com/QYIenWLEjw