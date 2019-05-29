'Google Photos' Dördüncü Yılını Kutluyor

Google’ın Google Photos (Google Fotoğraflar) uygulaması ilk kez 2015 yılında hizmete girmişti. Aslında ilk zamanlar, uygulamanın ilerleyen yıllarda bu kadar popüler olmasını muhtemelen kimse beklemiyordu.

Bu uygulamayla ilgili ilk ve en önemli şey, bunun bir Google uygulaması olmasıdır. Yani bu, uygulamanın aradığınız öğeleri bulmakta başarılı olması gerektiği anlamına gelir. Google Photos’un, fotoğraf saklama, bulma ve paylaşmayı çok daha kolay hale getirdiğini söyleyebiliriz.

Uygulamada kullanılan yazılım, görevini gerçekten de iyi bir şekilde yerine getiriyor. Arşivinizdeki eski fotoğrafları da derinlemesine inceleyen bu uygulamada istediğiniz bir fotoğrafı bulabilmeniz için, sadece fotoğrafı nerede çektiğinizi ya da fotoğrafta kimin olduğunu söylemeniz yeterli oluyor.

4 years ago today! Happy birthday to @googlephotos. A huge thank you to all our users; it’s an honor to serve you. pic.twitter.com/QYIenWLEjw — David Lieb (@dflieb) 28 Mayıs 2019

Google Photos aynı zamanda fotoğrafları bulutta depolamanın en kolay yollarından biri olarak dikkat çekiyor. Çünkü uygulama, kullanıcılarına ücretsiz ve sınırsız yüksek kaliteli bir çevrimiçi medya depolama alanı sunuyor. Hatta Google’ın Pixel model telefonlarından birisine sahipseniz uygulama, kayıpsız resimlerin yedeklendiğinden emin olmanız için orijinal dosyayı kaydetmenize bile izin veriyor.

Ayrıca, Google Assistant (Google Asistan) entegrasyonu sayesinde uygulama, anılarınızı daha iyi hatırlayabilmeniz ve paylabilmeniz için son fotoğraflarda kullandığınız kolajları size otomatik olarak önerebiliyor.

Fotoğrafların düzenlenmesi konusunda oldukça faydalı olan Google Photos uygulamasının, gelecekte de bu başarısını devam ettireceğini ve yepyeni özelliklerle uygulamayı daha da canlandıracağını umuyoruz.