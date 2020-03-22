Google Photos, Fotoğraflarınızı Daha da Detaylandıracak

Eğer çok geniş ve kalabalık bir fotoğraf kütüphaneniz varsa (aslında bugünlerde hepimizinki böyle), hangi fotoğrafların nereden geldiğini takip etmek zor olabiliyor.

Bu ikilemi çözmek için Google, her dosya hakkında iki bit daha fazla bilgi gösterebilmek için Google Photos (Google Fotoğraflar) uygulamasındaki 'Info (Bilgi)' sekmesini güncelledi.

Buna göre artık Info kısmında fotoğrafların, ‘uploaded from (nereden eklendiği)’ ve ‘shared by (nereden paylaşıldığı)’ bilgileri de gösterilecek. İsimlerinden de anlaşılacağı üzere bu iki yeni bilgi sayesinde, artık fotoğraflarınızı daha detaylı bir şekilde inceleyebilecek ve fotoğraflarınızın nereden geldiğini daha kolay anlayabileceksiniz.

İki Yeni Bilgi Sekmesi

'Uploaded from' kısmında, fotoğrafın bir Android cihazdan, bir iOS cihazdan, internetten ya da Google Drive’dan yüklendiği bilgisini görebileceksiniz. 'Shared by' bölümünde ise, paylaşılan fotoğrafın hangi albümden geldiği ve fotoğrafın kütüphanenizde kayıtlı olup olmadığı bilgileri gösterilecek.

Bu yeni özellikler, Google Photos’un web uygulamasını kullanan herkes için geçerli olacak. iOS ve Android yerel uygulamaları ise, an itibariyle ek bilgiler gösteren bu yeni özelliğe sahip değil. Bu nispeten küçük bir değişiklik olduğundan dolayı, Google tarafından da bu yeni özelliklerin mobil uygulamalara ne zaman getirileceğine (tabi getirilecekse) dair henüz bir açıklama yapılmadı.