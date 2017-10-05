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Google Pixel 2, En İyi Kameraya Sahip Akıllı Telefon

Erkan Calp
Erkan Calp Mobil
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Google’ın dün akşam saatlerinde düzenlediği etkinlikte tanıttığı yeni Android telefonu Google Pixel 2, kamerasıyla neredeyse tam puan almayı başardı. Hemen arkasından iPhone 8 ve Samsung Galaxy Note 8 geliyor.

2008 yılından bu yana akıllı telefon, kamera ve lensler için görüntü kalitesi ölçümleri ve derecelendirmeleri yapan DxOMark, hatırlanacağı üzere Apple’ın ülkemizde 20 Ekim’de satışa sunacağı yeni telefonu  iPhone 8 için en iyi kameraya sahip akıllı telefon unvanını yapıştırmıştı. Testin yayınlanmasının ardından fazla geçmedi ki; Samsung’un yeni amiral gemisi Galaxy Note 8 için de test sonuçları paylaşıldı. Hem Android hem de iOS tarafındaki kullanıcıların ilgisini çeken Samsung Galaxy Note 8’in iPhone 8 ile aynı kamera notunu alması şaşırttı. Son kullanıcı olarak bu şaşkınlığı üzerimizden henüz atamamışken, Google’ın yeni tanıttığı Pixel 2 için paylaştığı test sonucu da ivedilikle paylaşıldı.

DxOMark Google Pixel 2 Kamera Testi

Yaptığı puanlamalarla eleştirilen DxOMark’a göre Google Pixel 2’nin kamerası şu anda 2017’nin en iyi kamerasına sahip akıllı telefonu. 1/2.6 inç 12 megapiksel sensör ve f/1.8 diyafram açıklığına sahip kamerasıyla Pixel’in karşısında durabilecek hiç kimse yok. Optik görüntü sabitlemenin yanı sıra elektronik görüntü sabitleme teknolojisi çok sarsıntılı bir videoyu bile sabit çekilmiş gibi gösterebiliyor. Fotoğraf tarafında tüm ışık koşullarında geniş dinamik aralığı, detayları koruma, güçlü flaş performansı ve portreler için arka ve ön plan bulanıklığının memnun edici seviyede olması Google Pixel 2’nin fotoğraflar için 99 puan almasını sağlamış. Çok iyi dengeleme, hızlı ve doğru odaklama, iyi ses giderme, ayrıntı koruma ve iyi beyaz dengesi ile videolar için 96 puan almayı başarmış.

Ülkemizde ithalatçı firma garantisiyle satışa sunulacağını tahmin ettiğimiz Google Pixel 2'nin kamera tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.

ETİKETLER: Google pixel 2 DxOMark

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