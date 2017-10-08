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Google Pixel 2 Fotoğraf Çekim Örnekleri Paylaşıldı

Ömer Dursun
Ömer Dursun Mobil
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Geçtiğimiz günlerde San Francisco’da düzenlenen lansman kapsamında Google tarafından tanıtılan Pixel 2’nin fotoğraf çekim örnekleri paylaşıldı. Özellikle portre çekimlerde bir hayli başarılı bir performans sergileyen Pixel 2, tek kamerayla bu kadar güzel fotoğraflar çekebilmesiyle de dikkat çekiyor.

2017 yılı içerisinde pek çok amiral gemisi tanıtıldı. Bunların arasında kendini sona saklayan Google, “İşte yılın telefonu” diyebileceğimiz bir akıllı telefon maalesef çıkarmadı. Ancak Samsung Galaxy, Note ve iPhone cihazlarıyla yarışabilecek türden bir model çıkaran Google'ın, Pixel telefonlarını HTC’ye yaptırdığını hatırlatmak gerekiyor.

Bugün Google tarafından paylaşılan bir dosyada Pixel kullanıcılarının çekmiş olduğu fotoğraflar yayınlandı. Biz de bu fotoğrafların arasından birkaç örneği sizlere sunmak istedik. Özellikle portre çekim fotoğraf örneklerinde kalitesini gösterebilen Pixel 2, 12MP çözünürlüğünde ve f/1.8 diyafram açıklığına sahip bir kamerayla kullanıcıları karşılıyor.

 

Kontrast ve detay bakımından kullanıcıları tatmin edecek olan Pixel 2, düşük ışık çekimlerde de gerçekten kaliteden ödün vermiyor. Henüz cihazın ön kamerasının fotoğraf çekim örnekleri paylaşılmış değil. Ayrıca tüm çekim örneklerine ulaşmak isterseniz buraya tıklamanız yeterli.

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ETİKETLER: akıllı telefon Google pixel 2 google pixel 2 xl

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