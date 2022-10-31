Google'ın Pixel 2 İçin Zamanında İptal Ettiği Özellik Ortaya Çıktı

Pixel 4 serisindeki dikkate değer istisna dışında Google, Pixel ailesi için tercih edilen biyometrik kimlik doğrulama yöntemi olarak uzun süredir parmak izi ile kilit açma özelliğini kullandı. Şimdi, yeni ortaya çıkarılan bir Pixel 2 prototipi, zamanında Google'ın başka bir kimlik doğrulama teknolojisi eklemeyi düşündüğünü ortaya çıkardı.

Bir Twitter hesabı, iris tanıma teknolojisi ile tamamlanmış bir Pixel 2 (Walleye) prototipini gösteren görüntüleri yayınladı. Bu, irisinizi tarayarak telefonunuzun kilidini güvenli bir şekilde açmanıza olanak tanıyacaktı.

Cihazın bir IR LED'i ve "IR filtreli" bir ön kamerası var ancak belirtilene göre geleneksel bir selfie kamerası yok. Bildirilen diğer farklılıklar arasında arka kamera flaşı yok ve Pixel kaplaması yerine Android'in temel AOSP sürümü yer alıyor. Tüm bunlar görünüşte bu cihazın bir prototip cihazı olduğunu ortaya koyuyor.

Google, Pixel 2 İçin İris Tanıma Özelliği Planlıyormuş

Google, 2017'de Pixel 2'ye iris tanıma özelliğini getirme kararından vazgeçmemiş olsaydı bile bu, bu teknolojiyi sunan ilk akıllı telefon markası olacağı anlamına gelmiyor. 2015'te piyasaya sürülen Fujitsu Arrows NX F-04G Android telefonu, iris tarama özelliğine sahip ilk cihaz olarak kabul ediliyor.

Yine de Google'ın bu teknolojiyi benimsemeyerek pek çok konuda geri kaldığını söyleyemeyiz. İris taraması, güvenlik açısından kamera tabanlı yüz kilidini açmanın bir adım ötesindeydi (ve hâlâ öyle) ve teknoloji geceleri de çalışıyor ancak güvenilirlik ve hız söz konusu olduğunda parmak izi tarayıcılarından her zaman bir adım geride.